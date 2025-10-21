Nieprzytomny mężczyzna na ulicy. Szybka reakcja służb i świadka uratowała życie 60-latka

Podczas patrolu ulic miasta, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zauważyli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki natychmiastowej interwencji stróżów prawa i kobiecie, która chwilę wcześniej zauważyła i właściwie zareagowała, 60-latek otrzymał niezbędną pomoc, nim doszło do tragedii.

Natychmiastowa pomoc i przytomna reakcja przechodniów

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którzy przejeżdżali ulicą Staszica, zauważyli mężczyznę leżącego częściowo w zaroślach przy chodniku. Na miejscu znajdowała się również kobieta, która chwilę wcześniej powiadomiła o całej sytuacji operatora numeru alarmowego 112, czekając na przyjazd służb ratunkowych.

Zareagowali w porę – nie doszło do tragedii

Kryminalni natychmiast przystąpili do działania. Sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny – był nieprzytomny, ale oddychał i miał wyczuwalne tętno. Do czasu przyjazdu ratowników kontrolowali jego stan, udzielając niezbędnej pomocy. Policjanci zauważyli na nadgarstku mężczyzny opaskę świadczącą o chorobie. Mężczyzna miał przy sobie również telefon, który w tym czasie zaczął dzwonić. Połączenie pochodziło od jednego z członków rodziny. Mundurowi odebrali telefon, informując rozmówcę o sytuacji. Chwilę później na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego. Podane niezbędne leki sprawiły, że mężczyzna odzyskał przytomność. Po udzieleniu pomocy medycznej, 60-latek został przekazany pod opiekę członka rodziny, który przyjechał na miejsce.