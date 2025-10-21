Europejski Puchar Narodów w Sosnowcu. Polacy zmierzą się z elitą hokeja w listopadzie

W dniach 6-8 listopada na Stadionie Zimowym w ArcelorMittal Park odbędzie się Europejski Pucharu Narodów.

Sosnowiec gospodarzem turnieju Europejskiego Pucharu Narodów

Biało-Czerwoni zmierzą się z drużynami z elity Włochami, Wielką Brytanią i Słowenią. Dla naszej drużyny będzie to pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznych mistrzostw świata Dywizji IA, które również odbędą się w Sosnowcu. Bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży. Karnety na mecze Polaków kosztują 100 zł.

W ramach przygotowań do MŚ Polaków czeka rywalizacja w nowym cyklu turniejów – Europejskim Pucharze Narodów. Pierwszy zaplanowany jest na listopadzie w Polsce, kolejny w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii. W ArcerolMittal Park Biało-Czerwoni zagrają z drużynami, kóre w przyszłym roku wystąpią w mistrzostwach świata elity.

– Przed nami kolejne wyjątkowe wydarzenie hokejowe, które odbędzie się na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Śmiało mogę powiedzieć, że nasze nowoczesne lodowisko stało się domem dla reprezentacji Polski. To dla nas powód do dumy. Tradycyjnie już trzymamy mocno kciuki za nasze team i mamy nadzieję, że stolica Zagłębia Dąbrowskiego będzie szczęśliwa dla naszych hokeistów. Zarówno w listopadzie podczas turnieju europejskiego jak również w maju podczas MŚ – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Kiedy gramy?

Czwartek, 6 listopada

Słowenia – Wielka Brytania | 16:00

Polska – Włochy | 19:45

Piątek, 7 listopada

Wielka Brytania – Włochy | 16:00

Polska – Słowenia | 19:45

Sobota, 8 listopada

Włochy – Słowenia | 16:00

Polska – Wielka Brytania | 19:45