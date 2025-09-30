Sosnowiczanin zatrzymany w Świętochłowicach – narkotyki, fałszywe dokumenty i list gończy

Świętochłowiccy policjanci w nocy z czwartku na piątek otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny siedzącego w zaparkowanym samochodzie, który nie reagował na próby kontaktu. Okazało się, że 42-letni mieszkaniec Sosnowca posiadał przy sobie narkotyki, fałszywe dokumenty i podawał mundurowym nieprawdziwe dane. Szybko wyszło na jaw, że był poszukiwany pięcioma podstawami, w tym listem gończym.

Zgłoszenie o nieprzytomnym kierowcy w Świętochłowicach

W nocy z czwartku na piątek ubiegłego tygodnia świętochłowiccy policjanci interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny znajdującego się w zaparkowanym pod kamienicą samochodzie marki Opel. Zgłaszający obawiał się, że kierowcy mogło się coś stać, ponieważ nie reagował na próby kontaktu.

Fałszywe dane, amfetamina i podejrzane dokumenty

Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali siedzącego w aucie mężczyznę, który uskarżał się na zawroty głowy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał 42-latka. Medycy nie stwierdzili jednak podstaw do hospitalizacji.

W trakcie legitymowania mężczyzna świadomie podał policjantom fałszywe dane. Mundurowi, podejrzewając próbę wprowadzenia w błąd, podjęli kontrolę osobistą. W jej trakcie ujawnili dokumenty zawierające zdjęcie mężczyzny, lecz z różnymi nazwiskami, a także woreczek strunowy z białą substancją. Badanie potwierdziło, że była to amfetamina.

Poszukiwany listem gończym trafił do aresztu

Dalsze czynności pozwoliły ustalić prawdziwą tożsamość zatrzymanego. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Sosnowca, poszukiwany przez organy ścigania aż pięcioma podstawami, w tym jednym listem gończym.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty posiadania substancji psychotropowych oraz posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Mężczyzna przyznał się do przedstawionych zarzutów. Dodatkowo policjanci nałożyli na niego mandat karny za wykroczenie polegające na świadomym podaniu nieprawdziwych danych osobowych. Zgodnie z wydanym listem gończym 42-latek trafił do aresztu.