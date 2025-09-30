Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – jak chronić przed zagrożeniami online

Internet jest dziś nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży. Umożliwia naukę, rozrywkę i kontakt z rówieśnikami. Niestety, niesie też ze sobą zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, uzależnienia od gier, niebezpieczne treści czy próby wyłudzeń. Policjanci przypominają jak chronić najmłodszych i uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z sieci.
Najczęstsze zagrożenia w sieci
- Cyberprzemoc – obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia czy filmy publikowane w sieci mogą mieć poważne skutki dla psychiki młodych ludzi.
- Niebezpieczne znajomości – dzieci i młodzież łatwo nawiązują kontakt z osobami, które nie zawsze są tymi, za kogo się podają.
- Nieodpowiednie treści – brutalne filmy czy materiały promujące przemoc mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka.
- Uzależnienia – nadmierne korzystanie z gier, mediów społecznościowych i aplikacji prowadzi do problemów ze snem, nauką i relacjami.
Jak chronić dzieci i młodzież?
- Rozmawiaj z dzieckiem o Internecie – interesuj się, z kim rozmawia i jakie strony odwiedza.
- Ustal zasady korzystania z komputera i telefonu – określ czas i miejsce, w którym dziecko korzysta z urządzeń.
- Zainstaluj oprogramowanie kontroli rodzicielskiej – ułatwia filtrowanie treści i monitorowanie aktywności online.
- Ucz krytycznego podejścia do informacji – dziecko powinno wiedzieć, że nie wszystko, co znajduje w sieci, jest prawdziwe.
- Wspieraj i reaguj – jeśli zauważysz niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, porozmawiaj i w razie potrzeby zwróć się po pomoc.
Pamiętaj! Najważniejszą formą ochrony dzieci w sieci jest zaufanie i rozmowa.
- Apelujemy do rodziców i opiekunów, by byli obecni w internetowym świecie swoich dzieci – tak samo jak w realnym życiu. Wspólna nauka bezpiecznego korzystania z sieci to najlepsza inwestycja w przyszłość młodych ludzi - przekazują mundurowi.