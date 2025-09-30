Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – jak chronić przed zagrożeniami online / fot. Pixabay

Internet jest dziś nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży. Umożliwia naukę, rozrywkę i kontakt z rówieśnikami. Niestety, niesie też ze sobą zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, uzależnienia od gier, niebezpieczne treści czy próby wyłudzeń. Policjanci przypominają jak chronić najmłodszych i uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Najczęstsze zagrożenia w sieci

Cyberprzemoc – obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia czy filmy publikowane w sieci mogą mieć poważne skutki dla psychiki młodych ludzi.

– obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia czy filmy publikowane w sieci mogą mieć poważne skutki dla psychiki młodych ludzi. Niebezpieczne znajomości – dzieci i młodzież łatwo nawiązują kontakt z osobami, które nie zawsze są tymi, za kogo się podają.

– dzieci i młodzież łatwo nawiązują kontakt z osobami, które nie zawsze są tymi, za kogo się podają. Nieodpowiednie treści – brutalne filmy czy materiały promujące przemoc mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka.

– brutalne filmy czy materiały promujące przemoc mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Uzależnienia – nadmierne korzystanie z gier, mediów społecznościowych i aplikacji prowadzi do problemów ze snem, nauką i relacjami.

Jak chronić dzieci i młodzież?

Rozmawiaj z dzieckiem o Internecie – interesuj się, z kim rozmawia i jakie strony odwiedza.

– interesuj się, z kim rozmawia i jakie strony odwiedza. Ustal zasady korzystania z komputera i telefonu – określ czas i miejsce, w którym dziecko korzysta z urządzeń.

– określ czas i miejsce, w którym dziecko korzysta z urządzeń. Zainstaluj oprogramowanie kontroli rodzicielskiej – ułatwia filtrowanie treści i monitorowanie aktywności online.

– ułatwia filtrowanie treści i monitorowanie aktywności online. Ucz krytycznego podejścia do informacji – dziecko powinno wiedzieć, że nie wszystko, co znajduje w sieci, jest prawdziwe.

– dziecko powinno wiedzieć, że nie wszystko, co znajduje w sieci, jest prawdziwe. Wspieraj i reaguj – jeśli zauważysz niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, porozmawiaj i w razie potrzeby zwróć się po pomoc.

Pamiętaj! Najważniejszą formą ochrony dzieci w sieci jest zaufanie i rozmowa.