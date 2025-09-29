Edukacja bezpieczeństwa przez zabawę – policjanci wzięli udział w festynie rodzinnym

Z nadejściem roku szkolnego sosnowieccy policjanci włączają się we wszelkie inicjatywy, dzięki którym można promować bezpieczne zachowania. Nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejsza, dlatego do działań profilaktycznych włączyli się również policjanci na czterech łapach - policyjne psy służbowe.

Piknik zorganizowany przez sosnowiecki MOPS oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na stadionie AKS NIWKA był okazją do wysłuchania wielu cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa.

Festyn rodzinny na stadionie AKS Niwka pełen atrakcji

Stadion AKS Niwka był ostatnio miejscem wyjątkowych spotkań. Murawa stadionu wypełniona była funkcjonariuszami: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policjantami, a przede wszystkim dziećmi.

Radiowóz, rozmowy i cenne lekcje od mundurowych

Festyn rodzinny zorganizowany przez sosnowiecki MOPS, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy współpracy z policjantami Komisariatu Policji IV w Sosnowcu był miejsce edukacji przez zabawę. Policjanci udostępnili dla najmłodszych radiowóz policyjny, w którym dzieci chętnie pozowały do zdjęć. Z ogromnym entuzjazmem zaglądały do wnętrza pojazdów, pytały o ich wyposażenie oraz dowiadywały się, jak mundurowi wykorzystują je podczas codziennej służby. Mundurowi spędzili również wiele czasu na rozmowach z dziećmi i rodzicami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, skupiając się na kontaktach z nieznajomymi. W przystępny i zrozumiały dla maluchów sposób wyjaśniali, jak ważne jest zachowanie ostrożności i natychmiastowe informowanie rodziców lub opiekunów o takich sytuacjach.

Policyjne psy w akcji – pokaz umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy

Podczas festynu obecni byli także przewodnicy psów służbowych, którzy uatrakcyjnili wydarzenie pokazem umiejętności swoich czworonogów.

Mundurowi zawsze chętnie uczestniczą w tego typu inicjatywach, które są dla dzieci nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale również okazją do przekazania dawki niezbędnej wiedzy.