Trwa głosowanie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego!

W piątek 3 października ruszyło głosowanie na Wasze projekty! Głosy będą zbierane do 13 października. Chcesz mieć realny wpływ na rozwój miasta? Zagłosuj!

Zasady głosowania

Zanim oddasz swój głos, pamiętaj:

Głosowanie tylko w wersji elektronicznej poprzez formularz na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, bez względu na wiek.

Możesz oddać dwa głosy: jeden głos na projekt rejonowy, a drugi głos na projekt ogólnomiejski.

Możesz głosować na projekty z terenu całego miasta.

Głosowanie krok po kroku

Krok pierwszy

Proszę wybrać poprzez kliknięcie w kółeczko zamieszczone po lewej stronie z wykazu zadań te, które chcą Państwo poprzeć (klikając na poszczególne Rejony Konsultacyjne pojawia się rozwijana lista zadań). W przypadku zadań z rejonu ogólnomiejskiego widoczne są wszystkie zgłoszone projekty. Po wybraniu zadań należy kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”.

Krok drugi

Na tym etapie widoczne są wszystkie wybrane zadania. Jeżeli któryś z nich został błędnie zaznaczony istnieje możliwość powrotu do listy zadań poprzez kliknięcie przycisku „Wróć”. W kroku drugim należy wpisać swoje dane: imię, drugie imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej, należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna. Jeżeli nie jesteś zameldowany a mieszkasz w Sosnowcu, zaznacz tą informację. Zaznacz również obydwa oświadczenia. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Weryfikacja SMS”.

Krok trzeci

Jeżeli zostały poprawnie uzupełnione dane, na podany numer telefonu zostanie przesłane hasło składające się z czterech cyfr. Należy je wpisać w zamieszczone na formularzu okienko i kliknąć w przycisk „Oddaj głos”. Jeżeli podane dane nie są poprawne, system wskaże w którym miejscu należy je poprawić.

Krok czwarty

Po prawidłowym zagłosowaniu wyświetli się komunikat „Dziękujemy za oddanie głosu”.

W razie problemów i pytań zgłoś się do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, napisz na adres:[email protected] lub zadzwoń 32/296-06-16.

Władze miasta zapraszają do aktywnego udziału w tegorocznym głosowaniu!