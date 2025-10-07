Tramwajem z Zagórza na Dańdówkę: Tramwaje Śląskie z dofinansowaniem

Tramwaje Śląskie z dofinansowaniem, w tym na budowę nowej linii w Sosnowcu od ronda im. Jana Pawła II do ronda im. Żołnierzy Wyklętych.

Tramwaje Śląskie z ogromnym wsparciem unijnym

Nowe linie tramwajowe, dziesiątki kilometrów zmodernizowanych torowisk i trakcji oraz 30 nowoczesnych, niskopodłogowych pojazdów – tak już wkrótce zmieni się komunikacja w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii” otrzymał ponad 735 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 1,3 mld zł. Inwestycje realizowane będą w ścisłej współpracy Urzędem Miasta Katowice – projekt obejmie m.in. Będzin, Bytom, Dąbrowę Górniczą, Katowice i Sosnowiec.

Oficjalne przypieczętowanie unijnego wsparcia miało miejsce 6 października br. podczas uroczystości z udziałem Jana Szyszko, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W imieniu Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokumenty podpisała Joanna Lech, Dyrektor CUPT.

– Inwestycje w zrównoważony transport publiczny, takie jak te realizowane w Metropolii Górnośląsko–Zagłębiowskiej, mają ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców i dla spójności całego regionu. Fundusze Europejskie wspierają rozwój nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury, a podpisane dziś umowy są tego najlepszym przykładem – podkreśliła Joanna Lech.

Cztery etapy modernizacji i rozwoju

Projekt został podzielony na cztery etapy. Mieszkańców Sosnowca najbardziej interesuje budowa ponad 2 kilometrowego odcinka w Sosnowcu, łączącego rondo Żołnierzy Wyklętych z rondem Jana Pawła II.

- Tym samym powstanie sosnowiecki ring tramwajowy. Wśród zadań jest też modernizacja torowiska tramwajowego od trasy ekspresowej 86 do Milowic. Umowa na remont istniejącego torowiska prowadzącego do Milowic powinna zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu. To nie koniec dobrych wiadomości, bo przetarg na budowę nowego odcinka tramwajowego z Zagórza do Dańdówki powinien zostać ogłoszony w tym roku – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Ponadto projekt obejmuje:

modernizacja infrastruktury tramwajowej w kilku miastach Metropolii, w tym torowisk, sieci trakcyjnej i podstacji zasilających,

budowa nowej, blisko 10-kilometrowej linii tramwajowej w Katowicach, prowadzącej od pętli „Brynów” do planowanego centrum przesiadkowego „Kostuchna”,

zakup 30 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, każdy z możliwością przewozu co najmniej 155 pasażerów.

Wśród 12 zadań modernizacji infrastruktury tramwajowej w obecnym projekcie TŚ są: przebudowa ok. 1 km linii w Będzinie, od tzw. ronda nerka do wiaduktu nad DK86 (do granicy miasta z Czeladzią) i modernizacja blisko 3-kilometrowego dwutorowego odcinka w Będzinie od ronda do granicy Dąbrowy Górniczej.