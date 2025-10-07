Bezpieczny rowerzysta jesienią – obowiązkowe wyposażenie i przepisy drogowe

Choć rozpoczęła się już kalendarzowa jesień, pogoda wciąż sprzyja rowerowym wycieczkom. Ten jednoślad to wciąż bardzo popularny środek transportu. Jest ekonomiczny i ekologiczny i wiele osób wykorzystuje go nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także dojeżdża nim do pracy, czy sklepu. Każdy rowerzysta powinien pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu roweru, ale także o podstawowych zasadach korzystania z dróg.

Rower wciąż na topie – jesienna aura sprzyja przejażdżkom

Pora dnia, pora roku, a przede wszystkim warunki atmosferyczne to czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na to czy bezpiecznie dojedziemy do celu, ma wpływ także nasze zachowania na drodze. Szczególnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni pamiętać o podstawowych zasadach drogowych.

Choć kalendarz wskazuje już jesień, pogoda wciąż zachęca do korzystania z popularnego pojazdu, jakim jest rower. Pamiętajmy, że musi być on odpowiednio wyposażony.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Nie zapominajmy o przepisach, które obligują rowerzystę do odpowiedniego zachowania na drodze.

Na drodze, rowerzysta jest zobowiązany:

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Rowerzysta w ramach wyjątku może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym!

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach!

Z dzieckiem na rowerze:

dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej;

dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej;

przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla pieszych:

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta zobowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego);

czepiania się pojazdów;

jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach;

kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią, możliwie blisko prawej krawędzi.

Oczywistym jest, że na bezpieczeństwo rowerzystów mają wpływ także inni uczestnicy ruchu drogowego – przede wszystkim kierowcy samochodów.

Respektujmy pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami:

zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe;

jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić;

przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi;

kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr!

Rowerzysto zadbaj o własne bezpieczeństwo!

Choć korzystanie z kasków i elementów odblaskowych nie jest wymagane przepisami, to warto z nich korzystać. Szczególnie teraz, kiedy mimo słonecznej pogody, zmrok zapada coraz wcześniej. Opaski odblaskowe znacznie poprawią naszą widoczność na drodze, natomiast kask ochroni naszą głowę, która jest najbardziej narażona na urazy.