W Sosnowcu odbędzie się Memoriał im. Janusza Nabrdalika

Przed nami 8. edycja Memoriału im. Janusza Nabrdalika, który odbędzie się 4 października 2025 roku w ramach Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy na terenie sosnowieckiej dzielnicy Maczki.
Rywalizacja podzielona na trzy kategorie:
- bieg na dystansie 21 km (w połowie trasy punkt regeneracyjny) – bieg główny
- bieg na dystansie 10 km,
- Nordic Walking na dystansie 10 km (POZA KLASYFIKACJĄ TRIADY)
Obowiązuje limit miejsc:
- W biegach na 21km i 10km – łącznie 350 miejsc startowych
- W kategorii Nordic Walking – 50 miejsc startowych
Wszystkie szczegóły, w tym harmonogram imprezy oraz kategorie wiekowe, w jakich prowadzona będzie klasyfikacja znajdziecie w regulaminie Memoriału.