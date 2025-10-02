W Sosnowcu odbędzie się Memoriał im. Janusza Nabrdalika / fot. UM Sosnowiec

Przed nami 8. edycja Memoriału im. Janusza Nabrdalika, który odbędzie się 4 października 2025 roku w ramach Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy na terenie sosnowieckiej dzielnicy Maczki.

Rywalizacja podzielona na trzy kategorie:

bieg na dystansie 21 km (w połowie trasy punkt regeneracyjny) – bieg główny

bieg na dystansie 10 km,

Nordic Walking na dystansie 10 km (POZA KLASYFIKACJĄ TRIADY)

Obowiązuje limit miejsc:

W biegach na 21km i 10km – łącznie 350 miejsc startowych

W kategorii Nordic Walking – 50 miejsc startowych

Wszystkie szczegóły, w tym harmonogram imprezy oraz kategorie wiekowe, w jakich prowadzona będzie klasyfikacja znajdziecie w regulaminie Memoriału.