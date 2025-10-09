Przed nami XIII Otwarte Szaradziarskie Mistrzostwa Sosnowca

Miłośnicy krzyżówek i łamigłówek spotkają się w Sosnowcu na XIII Otwartych Szaradziarskich Mistrzostwach.

Sosnowiec po raz kolejny stolicą szaradziarzy

Sosnowiecka Sekcja Szaradzistów „ARIAda”, działająca przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury – Energetyczne Centrum Kultury, zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów krzyżówek, rebusów i łamigłówek. XIII Otwarte Szaradziarskie Mistrzostwa Sosnowca odbędą się już 11 października 2025 r. o godz. 11:00.

Gdzie i jak wziąć udział w mistrzostwach?

Turniej rozegrany zostanie w siedzibie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65. Zapisy trwały do 5 października.

Szaradziarskie tradycje w Sosnowcu

To już trzynasta edycja sosnowieckich mistrzostw, które od lat przyciągają pasjonatów z całej Polski. Wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością i promuje twórcze spędzanie czasu, rozwój intelektualny oraz integrację środowiska szaradziarskiego.

