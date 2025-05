"Domówka na porodówce" i bezpłatne badania dla seniorów

Sosnowiecki Szpital Miejski rusza z kolejną kluczową inwestycją – dzięki 300 tys. zł. otrzymanym od miasta, modernizacji ulegnie Porodówka, zyskując przytulne i komfortowe przestrzenie dla przyszłych mam w domowym klimacie. Jednocześnie, placówka nie zapomina o najstarszych mieszkańcach, przygotowując dla nich bezpłatne pakiety badań profilaktycznych, tym razem dla osób obchodzących swoje 70. urodziny.

Regularne doposażenia oddziałów w nowoczesne sprzęty, współpraca z uczelniami medycznymi, planowana budowa SOR czy pozyskanie blisko 50 mln zł na rozwój onkologii i opieki długoterminowej to tylko część z licznych działań, jakie podejmuje Sosnowiecki Szpital Miejski, zmieniając swoje oblicze dla pacjentów. Już niebawem, swój charakter odmieni także ceniona przez mieszkanki szpitalna Porodówka, będąca częścią Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej.

Blisko 300 tys. zł. pochodzące z budżetu Sosnowca pozwoli na gruntowny remont pomieszczeń Porodówki i Odcinka Położniczego. W odnowionych pomieszczeniach tradycyjny szpitalny wystrój ustąpi miejsca przytulnej, domowej scenerii. Sale porodowe zostaną wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe, umożliwiające swobodny wybór bezpiecznej pozycji, a specjalnie zaprojektowana strefa wypoczynkowa zapewni intymność i relaks przed narodzinami dziecka. Wszystko po to, aby przyszła mama mogła w pełni skupić się na sobie i zbliżającej się najważniejszej chwili w jej życiu. Przestrzenie przeznaczone do odpoczynku po porodzie przekształcą się w komfortowe sale o hotelowym standardzie – jasne, kolorowe i kameralne, ze specjalną przestrzenią dla maluszka oraz z wygodnym łóżkiem dla osoby towarzyszącej.

– Po rekordowych środkach otrzymanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to kolejne zmiany, które realnie podnoszą standardy naszej opieki medycznej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nasza porodówka nabiera wyjątkowego, domowego charakteru, a doświadczona oraz empatyczna kadra lekarzy-ginekologów i położnych gwarantuje najwyższą jakość usług medycznych. W imieniu naszych pacjentek dziękujemy miastu za to nieocenione wsparcie, a wszystkie przyszłe mamy zachęcamy do skorzystania z naszych usług – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.