Bezpieczny długi weekend w Sosnowcu – ważne porady na Boże Ciało 2025

Długi weekend to czas relaksu, ale też wzmożonej ostrożności. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i domu podczas święta Bożego Ciała.

Sosnowieccy policjanci, jak co roku, będą podczas długiego weekendu czuwać nad naszym bezpieczeństwem, jednak musimy pamiętać, że w głównej mierze zależy ono właśnie od nas.

Zadbaj o dom przed wyjazdem

Pamiętaj, by wychodząc z mieszkania starannie zamknąć okna i drzwi wejściowe.

Nie pozostawiaj okna otwartego, nawet w pozycji „mikro wentylacji” – dla złodzieja nie stanowi to żadnego problemu.

Zwracaj uwagę na otoczenie. Interesuj się osobami, które kręcą się po naszych blokach.

Jeśli planujesz podróż, poproś zaufanego sąsiada lub członka rodziny, by zaopiekował się Twoim mieszkaniem i w razie potrzeby reagował, gdy zauważy coś niepokojącego. Pozostaw takiej osobie swój numer kontaktowy.

Jeśli przechowujesz w domu cenne przedmioty – gotówkę, biżuterię itp., pomyśl o zdeponowaniu ich w banku.

Uważaj na kieszonkowców

Podczas wypoczynku pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć swoje portfele, telefony i inne cenne dla Ciebie przedmioty. Unikaj ich noszenia w tylnych kieszeniach spodni lub innych miejscach, z których potencjalny złodziej może je łatwo wyciągnąć. Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby Twoich zakupów w danych dniu. Nie zostawiaj cennych przedmiotów, w tym kluczy do mieszkania, w odzieży wierzchniej. Trzymaj je w innym miejscu, niż dokumenty — w przypadku, gdy je stracisz, złodziej może zdążyć okraść Twoje mieszkanie, zanim zareagujesz. Jeśli trzymasz portfel lub telefon w torebce, zawsze umieszczaj je na jej dnie. Dbaj również o to, by torba, czy torebka zawsze była w zasięgu Twojego wzroku.

W trakcie spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu pamiętaj, że zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia.

Bezpiecznie na drogach i w plenerze

Planując wyjazd, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Jedź ostrożnie, z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Zwracaj uwagę na znaki drogowe. Za kierownicę siadaj wypoczęty. Jeśli masz przed sobą długą drogę, zaplanuj dokładnie trasę i rób przerwy, podczas których będziesz mógł odpocząć. Nigdy nie prowadź pod wpływem alkoholu. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić swój stan trzeźwości w najbliższej jednostce Policji.