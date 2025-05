Radni udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta, Arkadiuszowi Chęcińskiemu

Raport o stanie gminy za 2024 rok – udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Sosnowca, ocena wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2024 r. i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca. To najważniejsze punkty wczorajszych obrad sesji Rady Miejskiej.

Ważnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2024. W wyniku głosowania 17 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu, 2 radnych było przeciw, przy 4 głosach wstrzymujących się.

Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2024 rok. 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

– To jeden z tych momentów, które dają siłę, by iść dalej. Dziękuję za wotum zaufania i absolutorium. Za zaufanie, które nie bierze się z pustych słów, ale z codziennej, wspólnej pracy dla Sosnowca. Od 11 lat idziemy razem tą samą drogą, z wizją miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego. Dziś wiem, że to była dobra decyzja. Bo zmieniamy Sosnowiec razem: mieszkańcy, radni, pracownicy urzędu, jednostek, spółek i innych. Każdy, kto kocha to miasto i chce dla niego dobrze. Jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny. I obiecuję – nie zwalniamy tempa. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia – przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.