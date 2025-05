Atrakcje na Dzień Dziecka i więcej: przegląd najlepszych wydarzeń w regionie [30.05–5.06]

Nadchodzący tydzień obfituje w wyjątkowe wydarzenia dla dzieci i dorosłych! Od 30 maja do 5 czerwca w regionie czeka na Was mnóstwo atrakcji: kreatywne warsztaty, emocjonujące spektakle, energetyczne koncerty oraz specjalne imprezy z okazji Dnia Dziecka. Sprawdź, co warto zobaczyć i gdzie się wybrać, by poczuć klimat zbliżającego się lata!

Chorzów

Spektakl teatralny "Warjat i zakonnica"

To pełna groteski i czarnego humoru opowieść o artyście, który w murach szpitala psychiatrycznego toczy walkę z systemem medycznym, represją społeczną i własnym umysłem. Czy Mieczysław Walpurg jest naprawdę chory, czy raczej jego szaleństwo stanowi jedyny akt buntu wobec świata, który dąży do uniformizacji?

W dusznej atmosferze instytucji, gdzie nauka miesza się z opresją, a wiara z tłumieniem cielesności, rodzi się nieoczekiwana relacja między pacjentem a młodą zakonnicą. To spotkanie prowokuje pytania o granice normy i obłędu, o prawo do wolności i ostateczny koszt konformizmu.

Surrealistyczna inscenizacja balansuje na granicy komedii i dramatu, wykorzystując ekspresjonistyczną scenografię oraz pulsującą dynamikę aktorską, by ukazać świat, w którym kontrola staje się narzędziem zniewolenia, a jedyną ucieczką jest... jeszcze większe szaleństwo.

Czy istnieje granica między normą a obłędem? A może to świat zwariował, nie Walpurg?

Godz. 18:30, MDK Batory

Gliwice

Spektakl "Serce w nerce"

Słodko – gorzka komedia, która zaczyna się od niewinnej kolacjiąŚ a kończy tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa! Ile naprawdę jesteś w stanie poświęcić dla miłości? Słowa „zrobiłbym dla Ciebie wszystko” wypowiada się łatwo, ale czy mają pokrycie w rzeczywistości?

Spektakl pełen inteligentnego humoru, zaskakujących zwrotów akcji i dialogów, które bawią, a jednocześnie zmuszają do refleksji. Andrzej, od wielu lat szczęśliwy mąż Katarzyny, to architekt, który właśnie realizuje największe zawodowe marzenie. Tego wieczoru zapraszają do siebie przyjaciół – Szczepana i Dianę – na uroczystą kolację. Miała to być zwyczajna, miła okazja do wspólnego świętowania.

Nikt nie planuje rozmawiać o tym, czy frazes „kocham cię tak bardzo, że oddałbym ci nerkę” mógłby mieć pokrycie w ich czynach, aleąŚ taka rozmowa pojawia się mimochodem. I uruchamia lawinę zabawnych potyczek słownych, skrywanych kłamstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Co tak naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić dla miłości? Jak daleko sięgają granice naszej lojalności? I czy wszyscy w tym towarzystwie są ze sobą do końca szczerzy?

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Gliwice

Koncert „SKAZANY NA BLUESA” – Maciej Lipina i Muzycy Teatru Śląskiego

To wyjątkowy koncert z utworami ze spektaklu SKAZANY NA BLUESA opowiadającego historię Ryśka Riedla. Spektakl jest nieprzerwanie od ponad 10 lat grany z wielkim powodzeniem w Teatrze Śląskim w Katowicach. Wokaliście towarzyszy zespół muzyków Teatru Śląskiego.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Katowice

Koncert Chris Norman & Band

Chris Norman to legendarny wokalista zespołu Smokie, jeden z najbardziej oryginalnych i znanych brytyjskich muzyków lat 70. i 80.

W 1986 roku Chris opuścił zespół Smokie i rozpoczął niezwykle udaną karierę solową. Jego pierwszy singiel „Midnight Lady” stał się ogromnym hitem w całej Europie, utrzymując się na pierwszym miejscu listy przebojów w Niemczech przez 6 tygodni.

W swojej dotychczasowej karierze wydał 21 hitowych singli i wydał około 22 albumów, sprzedając ponad 20 milionów płyt na całym świecie.

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Chorzów

Dzień Dziecka w MDK Batory!

Na uczestników czekać będzie spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu teatru Trip - "Babroszki lecą w kosmos" oraz kosmiczne przygody - animacje dla dzieci. Wstęp wolny.

Godz. 11:00, Dziedziniec MDK Batory

Chorzów

"Bajka nie tylko o smoku"

Organizatorzy zapraszają najmłodszych widzów na muzyczno – poetycki spektakl w reżyserii Lidii Sadowej. „Bajka nie tylko o smoku” Ireneusza Iredyńskiego to mądra, satyryczna opowieść przede wszystkim dla dzieci, ale też dla dorosłych, żyjących tu i teraz, którzy zapomnieli o swojej wyjątkowości.

„Bajka nie tylko o smoku” pokazuje, jak prawdziwe spotkanie z drugim człowiekiem może otworzyć i przemienić serce. Uświadamia nam, że każdy ma swoją niepowtarzalną wartość. Najmłodsi widzowie będą mogli zanurzyć się w „świat teatru” i poznać wartość marzeń, które w nich drzemią.

Godz. 16:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Cieszyn

Spektakl "Pomoc domowa"

Pomoc domowa to światowy hit teatralny! Ponad dwie godziny wartkiej akcji i nieprzerwanego śmiechu, to wszystko z gwiazdorską obsadą!

Olga i Norbert to małżeństwo, w którym miłość została uśpiona. Każde z nich nieudolnie szuka wrażeń u boku innych osób. Pewnego wieczoru, przez niewinne kłamstwo, oboje pojawiają się w domu ze swoimi kochankami... Zapobiec katastrofie może tylko jedna osoba! Nadia, tytułowa pomoc domowa, zamieni tę noc w farsę, jakiej nikt jeszcze nie widział! Dzięki jej sprytowi tej nocy miłość zwycięży, lecz nim do tego dojdzie, Nadia nie raz stanie na głowie i wymyśli intrygę pełną zabawnych zwrotów akcji!

Godz. 16:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Gliwice

Festiwal Roślin

Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce, powraca do Gliwic! Nie musisz być zielonym entuzjastą, aby czerpać przyjemność z wizyty. Czeka nas niesamowite wydarzenie pełne radości, barw i inspiracji! Jak obiecują organizatorzy, przywiozą tyle gatunków, ile jeszcze nie widzieliście w jednym miejscu. Tym razem oprócz domowych popularnych, czy kolekcjonerskich roślin, Na Festiwalu Roślin znajdziecie wspaniały asortyment roślin ogrodowych i balkonowych.

Godz. 8:00, PreZero Arena Gliwice

Świętochłowice

Dzień Dziecka na "Skałce"

Wyjątkowe wydarzenie pełne atrakcji, dobrej zabawy i pozytywnej energii. W programie m.in.:

występy taneczne i teatralne

warsztaty kreatywne i animacje ruchowe

gry, konkursy i zabawy z nagrodami

piana party

liczne niespodzianki dla dzieci i dorosłych

Godz. 15:00, OSiR „Skałka”

Gliwice

Dzień Dziecka w Gliwicach - PODWÓRKO – Ale bajka!

Miasto Gliwice zaprasza na obchody Dnia Dziecka! Organizatorzy spełnią marzenia najmłodszych o podróży do świata bajek i spotkania z ulubionymi bohaterami. Użyją magicznych mocy, by każdy z gości poczuł się jak królewna lub królewicz. Uczestnicy spotkają Pana Kleksa, nauczą się wspinać jak Spiderman. Dzięki nieograniczonej dziecięcej wyobraźni odwiedzą także odległe krainy i sprawdzą, kto żyje na dnie morza.

Udział w atrakcjach jest bezpłatny.

Godz. 12:00, PreZero Arena Gliwice, Plac przed wejściem A

Eko Odpowiedzialni – Z Twojego Podwórka

Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy zapraszają także na wyjątkowe wydarzenie „Eko Odpowiedzialni – Z Twojego Podwórka”, podczas którego zabawa spotka się z troską o środowisko. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, ucząc się ekologii przez zabawę i kreatywność!

Na uczestników czekają m.in.:

Bajkowa wymiana książek

Bajkowy warsztat plastyczny

Zabawy bez zabawek

Wszystkie atrakcje są bezpłatne i przygotowane z myślą o dobrej zabawie, edukacji i budowaniu świadomości ekologicznej od najmłodszych lat.

Godz. 9:00, PreZero Arena Gliwice, Plac przed wejściem A

Katowice

Spektakl "Mam tę moc. Bal u Elsy"

Przygotowania do wielkiego balu u Elsy trwają. Wydawałoby się, że wszystko jest już gotowe..., ale czy na pewno? Co ciekawego może się wydarzyć, kiedy trzeba przekazać zaproszenia w tyle różnych miejsc? Czy z mroźnej krainy do pałacu na pustyni, a jeszcze do czarodziejskiego zamku, i do wielkiego lasu i w inne miejsca uda się je dostarczyć? A co się stanie, jeśli w przedziwny sposób ktoś zapomni ich zabrać? W jaki magiczny sposób można je odzyskać? I czy wszystko skończy się szczęśliwie?

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w spektaklu "Mam tę moc. Bal u Elsy". Przeżyjemy prawdziwe przygody z bohaterami znanymi i lubianymi. Nie zabraknie całkiem nowych i specjalnie do tego spektaklu napisanych i skomponowanych piosenek, które prawdopodobnie będzie można nucić jeszcze długo po przedstawieniu.

Godz. 13:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sosnowiec

Spektakl "Tajemniczy ogród" + Warsztaty familijne

Strata dotyka każdego. Ale nie każdy potrafi się do niej przyznać i ją zaakceptować. Dotyczy to także postaci „Tajemniczego ogrodu” Frances H. Burnett, które na różne sposoby radzą sobie z utratą najbliższych. Pan Craven – całkiem odizolowuje się od otoczenia. Mary Lenox – rzuca się w świat z niestrudzoną i bezkompromisową energią. O stracie opowiada się trudno. Ma ona wiele odcieni. Czy zatem poradzić sobie z nią można tylko otwierając się na nowe relacje? W jaki sposób udaje się bohaterom „Tajemniczego ogrodu” odzyskać nadzieję i wiarę we własne siły?

Zrealizowany w Teatrze Zagłębia spektakl to swoisty remiks i recykling klasycznego już dzieła.

Warsztaty familijne "Tajemniczy ogród"

Podczas spotkania przekonamy się, że teatr jest dla małych i dużych, niezależnie od wieku i posiadanego doświadczenia. Warsztaty są prowadzone w formie zabaw teatralnych, związanych tematycznie z obejrzanym spektaklem.

Chorzów

Koncert w wykonaniu Rafała Talarczyka "Tego jeszcze w Polsce nie grali"

Rafał Talarczyk, wokalista, który zachwycił swoją barwą głosu Marka Piekarczyka-jurora programu The Voice of Poland, a znany jest widzom Teatru Rozrywki z ról w musicalach takich jak: Zakonnica w przebraniu, Pinokio-Grande Musical, Koty, School of Rock, czy Skrzypek na dachu. Tym razem zaśpiewa utwory z największych, amerykańskich musicali, które nie były jeszcze wystawiane na żadnej, polskiej scenie.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Koncert niezobowiązująco musicalowy

Ten wyjątkowy projekt powstał w ramach współpracy Akademii Muzycznej w Katowicach Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Teatru Rozrywki. Obecne wydarzenie jest już czwartą edycją cyklu, który pojawił na deskach teatru.

Godz. 19:00, Teatr Rozrywki

Ruda Śląska

Robert Korólczyk – Bo co ludzie powiedzą?

Program porusza odwieczny problem, który dotyczy nas wszystkich. No bo czy każdy z nas nie zastanawiał się choć raz w życiu: A co ludzie powiedzą?? To powiedzenie towarzyszy nam od dzieciństwa – najpierw wpajane jest nam przez rodziców, potem przypominane w szkole, aż wreszcie relacje małżeńskie i koleżeńskie pokazują, że jak bardzo interesują nas opinie obcych ludzi. Zawsze z tyłu głowy siedzi jakiś sąsiad albo kolega, który patrzy i ocenia. Będzie to połączenie dwóch form. Mój klasyczny stand-up z kabaretowym ‘One Man Show’, gdzie będzie można zobaczyć występy znanych Wam postaci Józka Gąsienicy oraz Andrzeja Porwoła. Zapraszam na „Bo co ludzie powiedzą?

Godz. 17:30, Dom Kultury Bielszowice

Gliwice

Michał Leja "1991" - stand-up

Wchodzi w tematy, których unikał przez lata – od trudnych wspomnień z dzieciństwa, przez niepewność dorosłego życia, aż po swoje najgłębiej skrywane lęki i rozterki...

To program, który balansuje na granicy żartu i refleksji, odkrywając przed publicznością zupełnie nową stronę Michała Lei. „1991” to stand-up pełen odwagi, autentyczności i bezkompromisowego śmiechu!

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Katowice

18. edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG

Wejdź do świata nauki, zainspiruj się innowacjami oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i wynalazkami z kraju i ze świata.

INTARG to spotkanie rozległego i ciekawego świata nauki i biznesu. Zaprezentowanych będzie około 350 wynalazków i innowacji z przeszło 20 rożnych krajów. Konferencja poświęcona synergii nauki i biznesu zgromadzi najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie.

03-05 czerwca, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Gliwice

Steven Wilson – The Overview Tour 2025 – koncert

Fascynujący wieczór z jednym z najbardziej wpływowych gitarzystów świata!

Odnoszący ogromne sukcesy, ale zawsze bezkompromisowy Steven Wilson jest od trzydziestu lat jednym z najbardziej kreatywnych artystów w Wielkiej Brytanii. Muzyk, producent, innowator dźwięku przestrzennego, a także frontman zespołu, Wilson przesunął granice między ekspansywną muzyką rockową, a wizjonerskim dźwiękiem elektronicznym. Jego siódmy solowy album – The Harmony Codex – został wydany w 2023 roku i spotkał się z powszechnym uznaniem po niezwykle udanej, nieoczekiwanej trasie koncertowej Porcupine Tree, zespołu, któremu Wilson liderował od połowy lat 90. aż do przerwy w 2010 roku. Ostatnie trzy albumy (To The Bone, The Future Bites i The Harmony Codex) dotarły do​​pierwszej piątki brytyjskich list bestsellerów.

Godz. 20:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

OPERAP: Ślepcy

"OPERAP: Ślepcy" to połączenie muzyki operowej i rapu, podejmujące temat katastrofy klimatycznej. Inspiracją do powstania utworu był dramat Maurice'a Maeterlincka „Ślepcy" – w tej wersji to my wszyscy, którzy nie dostrzegamy nadchodzącego zagrożenia dla planety.

Premierowy spektakl będzie mogło obejrzeć ponad 9 tysięcy widzów. Na scenie pojawi się ponad 120 wykonawców: muzyków, tancerzy, akrobatów, śpiewaków i raperów.

Godz. 18:30, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek