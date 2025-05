Ostrowy Górnicze i Kazimierz Górniczy w trakcie wielkich zmian

Blisko 30 milionów złotych wyłącznie z budżetu Miasta trafiło lub trafi do Ostrów Górniczych i Kazimierza Górniczego. W ostatnich miesiącach te dzielnice to miejsca intensywnych prac kanalizacyjnych, które zapewnią większą ochronę środowiska. Właśnie nadchodzi czas trzeciej w inwestycji w poprawę komfortu życia mieszkańców.

Maczkowska już po nowemu

Kilka miesięcy temu w Ostrowach Górniczych zakończyła się budowa kanału tłocznego, który był pierwszym i najważniejszym elementem inwestycji kanalizacyjnej dla całej dzielnicy. Kolektor docelowo będzie miał za zadanie odprowadzenie ścieków. Powstała również kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Maczkowskiej oraz sieć kanalizacji deszczowej, co zapewniło odprowadzenie wody, która zazwyczaj pojawiała się w tym rejonie. Na samym końcu robót ulica zyskała nową nawierzchnię, a na skrzyżowaniu ul. Maczkowskiej z Armii Krajowej powstało rondo. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 1,2 km. Takiej długości był też zakres wymiany nawierzchni na ul. Maczkowskiej.

Koszt tego zadania wyniósł nieco ponad 7 mln zł.

Ulice Fredry i Nowa kompletnie się zmienią

Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w rejonie ulic Fredry, Nowej, Kowalskiej i Broniewskiego.

To niezwykle ważne zadanie dla części Kazimierza Górniczego, zlokalizowanej nieopodal Parku im. Jacka Kuronia. Inwestycja podzielona jest pomiędzy miasto a Sosnowieckie Wodociągi.

– Po raz kolejny pokazujemy jak ważna jest synchronizacja prac. Za sieć wodociągowo-kanalizacyjną odpowiadają Sosnowieckie Wodociągi, a za deszczówkę miasto. Wszystko zrobimy w jednym czasie, by już tam nie wracać, a przede wszystkim żeby utrudnienia trwały jak najkrócej – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Inwestycja obejmuje budowę 1 kilometra sieci kanalizacyjnej w ulicy Fredry, wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej (prawie 1 km). Prace częściowo dotyczą również ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego. W tych miejscach na koniec prac pojawią się wyniesione skrzyżowania, które wpłyną na uspokojenie ruchu samochodowego. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku Nowej.

– Myślę, że wszystkich ucieszy fakt, że zajmiemy się również chodnikami. Łączna długość chodników to prawie 1,5 km. Nie zabraknie też nowych miejsc postojowych obok cmentarza – mówi prezydent Sosnowca.

Co ważne, projekt obejmuje również budowę nie tylko sieci kanalizacji sanitarnej, ale także tłoczni ścieków, sieci wodociągowej oraz budowę półtora kilometra sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi.

– Z wodą deszczową z dróg spływają różne substancje, dlatego zadbamy o wybudowanie separatora substancji ropopochodnych. Powstanie też zbiornik retencyjny – wyjaśnia prezydent.

Planowanie zakończenie inwestycji przewidziane jest na marzec 2026 roku. Koszt całości to 12,8 mln zł, z czego część miasta to 6,2 mln zł, a Sosnowieckich Wodociągów 6,6 mln zł. Wykonawcą zostało konsorcjum firm z Imielina: JKT oraz Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny.

Czas na Klubową

Podpisana właśnie umowa pozwoli na wykonanie prac w obszarze pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Niecałej, Starzyńskiego i Maczkowskiej. Po stronie Sosnowieckich Wodociągów jest budowa blisko trzech kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z 650 metrów przyłączy do granic posesji.

– Już zapraszamy właścicieli nieruchomości do kontaktu z nami. Właśnie na etapie budowy najlepiej dopilnować wszystkich formalności potrzebnych do przyłączenia się do sieci – zachęca Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Tak poważne roboty wiążą się również z późniejszymi pracami nad odtworzeniem dróg i chodników. To z pewnością ucieszy pieszych i kierowców. W sumie Sosnowickie Wodociągi wybudują ponad kilometr nowych asfaltowych dróg i tyle samo chodników oraz ponad kilometr dróg z płyt „Jomb” dojazdowych do posesji.

Zadaniem dla miasta jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Niecałej (odcinek od ul. Maczkowskiej do ul. Gałczyńskiego), Gałczyńskiego (odcinek od ul. Niecałej do istniejącego przepustu w ul. Gałczyńskiego), Starzyńskiego (odcinek od ul. Maczkowskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego) i Maczkowskiej (odcinek od nieruchomości nr 32 do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego). Powstanie w sumie kilometr sieci, która zapewni odbiór wód opadowych, a tym samym wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

– Krok po kroku realizujemy obietnice złożone tej części miasta. Już pracujemy nad kolejnym etapem prac związanych z budową kanalizacji w obrębie ulicy Gałczyńskiego, czyli po drugiej stronie stadionu. Na tą chwilę wyłącznie ze środków miasta wykonujemy prace na kwotę 30 milionów złotych – wyjaśnia prezydent Sosnowca.

Za realizację inwestycji, która planowo powinna być gotowa za 12 miesięcy (czerwiec 2026) odpowiedzialna jest, podobnie jak w przypadku ulicy Fredry i Nowej, konsorcjum firm z Imielina: JKT oraz Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny. Koszt inwestycji zamyka się w kwocie 8,6 mln zł.