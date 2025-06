Sosnowiecki szpital z najlepszym od dekady wynikiem finansowym i rekordowym przychodem

Ponad 175 mln zł przychodu w tym roku i najlepszy wynik finansowy od 10 lat – to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i restrukturyzacji, prowadzonej w latach ogólnopolskiego kryzysu branży ochrony zdrowia. Dzięki temu Sosnowiecki Szpital Miejski zakończył 2024 rok z wynikiem finansowym nieco poniżej wartości amortyzacji wynoszącej prawie 6 milionów złotych na minusie. To bardzo duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę rosnące problemy systemu ochrony zdrowia w kraju i sytuacje finansową szpitali.

Sosnowiecki Szpital Miejski przeżywał w ostatnich latach trudności finansowe

W efekcie w 2020 r. wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne, które przynosi wymierne efekty – zmieniono profil i organizację świadczeń zdrowotnych, by stworzyć nowoczesny, kompleksowy Szpital Powiatowy, który odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i działa zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami ekonomiki medycyny.

W 2023 r. nastąpił przełom

Przełomowym momentem było otwarcie w 2023 r. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od tego czasu cały zakres działalności zabiegowej dynamicznie się rozwinął – lekarze, mając odpowiednie zabezpieczenie medyczne dla pacjentów, mogą wykonywać szereg skomplikowanych operacji, co przynosi nie tylko realne korzyści zdrowotne, ale i finansowe dla placówki. Dzięki tym zmianom organizacyjnym – przesunięciu części świadczeń do trybu ambulatoryjnego i dziennego – udało się zapewnić pacjentom większy komfort leczenia przy zachowaniu najwyższej jakości. A to wszystko przy znacznie niższych kosztach. Ponadto wdrożenie w 2020 roku postępowania restrukturyzacyjnego w trybie sanacji, stało się jednym z wielu narzędzi, wykorzystanym w naprawie funkcjonowania Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Od tego czasu w Szpitalu nie powstają zobowiązania wymagalne – długi wobec pracowników i kontrahentów.

- W 2024 roku placówka po raz pierwszy od wielu lat mogła w pełni wykorzystać swój potencjał. Obecne dane pokazują, że konsekwentna strategia rozwoju przynosi wymierne efekty, o czym świadczą liczne inwestycje oraz pozyskane dofinansowania. Ten sukces to zasługa wszystkich pracowników naszego Szpitala. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do stworzenia stabilnej finansowo placówki, udzielającej świadczeń zgodnie z potrzebami mieszkańców, ale i według najnowszej wiedzy medycznej. Dziękuję także Prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu za zaufanie i gotowość pomocy w każdym momencie – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Z punktu widzenia ekonomii i zarządzania, najmniej rentownym obszarem placówki, którego strata jest na poziomie straty całego szpitala, pozostaje obszar położniczo-noworodkowy. Utrzymanie położnictwa jest jednak elementem strategii miasta w zakresie promocji dzietności i stwarzania optymalnych warunków życia w Sosnowcu młodym rodzinom.

Inwestycje dla wszystkich mieszkańców regionu

Z myślą o bezpieczeństwie pacjentów i komforcie pracy personelu placówka rozwija także swoje zaplecze diagnostyczne i pozyskuje nowoczesny sprzęt – 2 tomografy, 2 rezonanse, nowoczesne RTG i mammograf. Z początkiem tego roku Szpital otrzymał także blisko 50 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój w obszarze onkologii, przebudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i szkolenia młodego personelu, a w najbliższym czasie planowane jest otwarcie pełnoprofilowej Pracowni Endoskopii. W ciągu ostatniej dekady doposażono również wiele kluczowych oddziałów i poradni, w tym m.in.: Oddział Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Neurologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny czy Poradnię Kardiologiczną.

Choć nadal nie mówimy o nadwyżkach finansowych, dziś Sosnowiecki Szpital Miejski to stabilna, dynamicznie rozwijająca się placówka – bez wymagalnych zobowiązań, bez ryzyka operacyjnego i z coraz lepszym zapleczem dla pacjentów i personelu.

- Wszyscy wiemy, że system ochrony zdrowia od lat oczekuje na reformę. A szpitale w ostatnich latach dosłownie walczyły o swoje życie. Cieszę się, że program odbudowy zastosowany w naszym szpitalu przyniósł tak dobre efekty. Wiemy, że wytyczoną przez nas drogą idą teraz kolejne szpitale w regionie. Życzymy ich zarządom i pacjentom, podobnych do naszych, pozytywnych wyników. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w walkę o dobrą kondycję naszego szpitala. Państwa praca przynosi bardzo dobre efekty – zaznacza Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec.

Dzięki systematycznym inwestycjom w infrastrukturę oraz priorytetowo traktowanych starań o środki zewnętrzne – pacjenci mogą korzystać z nowoczesnej, bezpiecznej i kompleksowej opieki medycznej. Liczne dofinansowania oraz zaangażowanie zarówno kadry medycznej, jak i władz samorządowych sprawiają, że szpital stale podnosi swoje standardy i oferuje usługi na najwyższym poziomie.