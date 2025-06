Mateuszek walczy o powrót do zdrowia po udarze – każdy może pomóc!

Na co dzień Mateusz uczęszcza do Miejskiego Przedszkola nr 31 w Sosnowcu. Jak na aktywnego przedszkolaka przystało, grał w piłkę, układał klocki Lego i bawił się z rówieśnikami. Sielanka zakończyła się w marcu tego roku, gdy chłopiec nieprzytomny i sparaliżowany upadł na ziemię podczas pobytu w przedszkolu.

Mateuszek od zawsze był energicznym, wesołym chłopcem szukającym przygód. Uwielbiał bawić się z innymi dziećmi, grać w piłkę i realizować swoje coraz to bardziej kreatywne pomysły. Był również okazem zdrowia, rzadko na cokolwiek chorował. Rzeczywistość chłopca zmieniła się 26 marca tego roku – rodzice Mateuszka dostali telefon z przedszkola, że ich syn upadł na ziemię nieprzytomny i sparaliżowany.

- Dzięki udzieleniu pierwszej pomocy i szybkiej reakcji nauczycieli oraz personelu Przedszkola nr 31 w Sosnowcu Mateuszek trafił karetką do szpitala w Sosnowcu w trybie pilnym, a jego stan był krytyczny. Następnie został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze w obu szpitalach podjęli nadludzki wysiłek uratowania go – czytamy w opisie zbiórki.