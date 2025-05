Sosnowiec świętuje Noc Muzeów! Smaki Zagłębia, bezpłatny autobus i moc wydarzeń

Już 17 maja 2025 r. organizatorzy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie – Smaki Zagłębia, pierwszą wspólną Noc Muzeów organizowaną przez Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.​

To niepowtarzalna okazja, by odkryć kulturalne dziedzictwo regionu, uczestniczyć w warsztatach, prelekcjach i zwiedzaniu wystaw, a także skorzystać z bezpłatnej komunikacji autobusowej łączącej wszystkie instytucje.​ My w ramach odkrywania Smaków Zagłębia zapraszamy na podwieczorek z Schoenami... a konkretnie na kawę!

Międzymuzealny autobus

Dzięki współpracy z PKM Sosnowiec uruchomiona zostanie darmowa linia autobusowa, która połączy wszystkie uczestniczące muzea oraz Izbę Tradycji Komunikacji w Będzinie. Tam będzie można zobaczyć eksponaty związane z historią transportu – umundurowanie, dokumenty, bilety oraz zabytkowe pojazdy.​

Pełny rozkład jazdy:

17:00 – Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górnicze

17:20 – Muzeum Zagłębia w Będzinie (Zamek)

17:40 – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

17:55 – Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej PKM w Będzinie

18:10 – Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

18:30 – Muzeum Zagłębia w Będzinie (Zamek)

18:50 – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

19:05 – Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej PKM w Będzinie

19:20 – Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górnicze

19:40 – Muzeum Zagłębia w Będzinie (Zamek)

20:00 – Teatr Zagłębia w Sosnowcu

(odjazd z Teatru o godz. 20:15)

20:30 – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

20:45 – Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej PKM w Będzinie

21:00 – Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

21:20 – Muzeum Zagłębia w Będzinie (Zamek)

21:40 – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

21:55 –Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej PKM w Będzinie

Gra miejska dla dzieci

Dla najmłodszych przygotowaliśmy grę terenową „Ignacy Patelnia tropi zagłębiowskie smaki”. Uczestnicy, odwiedzając poszczególne muzea, będą mogli zdobywać drobne upominki.​

Program Nocy Muzeów w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu

17:00 – 17:50 – Warsztaty tkackie na krosnach nicielnicowych (obowiązuje rezerwacja)

17:00, 18:30, 19:30, 21:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Tkając miasto. W 150-lecie przybycia Schoenów do Sosnowca”. Zbiórka przy głównym wejściu (obowiązuje rezerwacja)​

18:00 – 18:50 – „Saksonia kawą pachnąca” – prelekcja z degustacją kawy. Bilety: 10 zł (obowiązuje rezerwacja)​

19:00 – 19:45 – „Schoenowie o zachodzie słońca” – oprowadzanie po Pałacu i parku. Zbiórka przy tylnym wejściu​

20:30 -21:00 – „Życie wewnętrzne kobiety statecznej” – pamiętniki Fanny Schoen czyta Mirosława Żak z Teatru Zagłębia

Planujesz wybrać się na Noc Muzeów w Sosnowcu? Daj znać w komentarzu, co najbardziej Cię zainteresowało, i koniecznie zajrzyj do innych aktualności na sosnowiecki.pl – z nami zawsze wiesz, co się dzieje w mieście!