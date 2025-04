Przed nami międzynarodowa wystawa i konkurs artystyczny w Zamku Sieleckim

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oraz Berryboy Art Gallery (International Virtual Art Gallery) zapraszają na uroczysty wernisaż pokonkursowej wystawy grafiki oraz rozdanie nagród, które odbędą się 17 kwietnia 2025 roku o godz. 17:30.

Szepty Ziemi. Szlaki Kultury

Międzynarodowa Wystawa i Konkurs Artystyczny „Szepty Ziemi. Szlaki Kultury” to wyjątkowe wydarzenie, które łączy sztukę, ekologię i dziedzictwo kulturowe. Inicjatywa powstała z okazji Dnia Sztuki i stanowi platformę do refleksji nad relacją człowieka z naturą oraz jego kulturową tożsamością. W wydarzeniu bierze udział 73 artystów z 24 krajów, prezentujących 120 prac – każda z nich to osobista opowieść o Ziemi: tej dużej, globalnej, i tej małej, bliskiej, domowej.

Celem wystawy jest także promocja idei sztuki dostępnej i bliskiej ludziom – zgodnie z wartościami promowanymi przez Berryboy Art Gallery: „Sztuka blisko ludzi”, „Sztuka dostępna cyfrowo” oraz „Sztuka za winklym”. Zamek Sielecki, jako miejsce spotkania przeszłości z teraźniejszością, tworzy idealne tło dla prezentowanych dzieł.

Wernisażowi towarzyszyć będą wydarzenia specjalne, m.in. podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej. W inicjatywę zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej oraz studenci Akademii Śląskiej w Katowicach, którzy zaprojektowali unikalne logotypy zwierząt inspirowane zdjęciami ze strony schroniska. Te wyjątkowe prace również zostaną zaprezentowane podczas wystawy.

Atrakcją wieczoru będą warsztaty nadruku na tkaninie – każdy, kto przyniesie saszetkę lub puszkę mokrej karmy dla kotów, będzie mógł wykonać własny nadruk na torbie. Ponad 100 kotów w schronisku czeka na wsparcie – razem możemy zrobić coś dobrego.Wystawę będzie można oglądać do 4 maja 2025 roku.