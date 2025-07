„Filmowe środy” – bezpłatne seanse wakacyjne w Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Lato na luzie – wakacyjne pikniki kulturalne”, serdecznie zaprasza do udziału w „Filmowych środach” – plenerowych pokazach filmowych. W lipcu i sierpniu, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11), naprzemiennie, wyświetlane będą zabawne i pełne przygód filmy animowane dla najmłodszych (godz. 17.00), oraz głośne filmowe nowości dla dorosłych (godz. 18.00). Wstęp wolny. Zachęcamy do zapoznania się z repertuarem.

REPERTUAR DLA DOROSŁYCH:

2 lipca 2025, godz. 18.00

Perfect Days (rok produkcji: 2023, reż. Wim Wenders). „Perfect Days” to filmowa lekcja uważności. Razem z głównym bohaterem, Hirayamą (Kōji Yakusho, nagrodzony za najlepszą rolę na festiwalu w Cannes), uczymy się doceniać ulotne, prozaiczne chwile – słuchanie muzyki w samochodzie, dobrze wykonaną fizyczną pracę, obserwację natury i amatorską fotografię. Współpraca niemieckiego reżysera, Wima Wendersa i japońskiego aktora, składa się na wyciszony, często wzruszający portret Tokio i jego mieszkańców. Czas pokazu – 2:03:00

16 lipca 2025, godz. 18.00

Bulion i inne namiętności (rok produkcji: 2023, reż. Anh Hung Tran). Tran Ahn Hung (nagrodzony za reżyserię w Cannes) to wietnamsko-francuski twórca filmowy, który sprawi, że spojrzymy na jedzenie w zupełnie nowy sposób. „Bulion i inne namiętności” to niezwykła historia miłości Eugénie (Juliette Binoche) i Dodina (Benoît Magimel), wyrażanej za pomocą przygotowywanych z maestrią potraw. Niewiele jest filmów, w których gotowanie zostało pokazane w tak zmysłowy sposób – krojenie, mieszanie, przyprawianie i smakowanie jest tutaj jednocześnie językiem miłości i językiem kina. Czas pokazu – 2:25:00

30 lipca 2025, godz. 18.00

W pokoju obok (rok produkcji: 2024, reż. Pedro Almodóvar). Nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, pierwszy anglojęzyczny film Pedro Almodóvara to przede wszystkim spotkanie dwóch wybitnych aktorek – Julianne Moore i Tildy Swinton. Ich pełne niuansów role są niewątpliwie główną atrakcją „W pokoju obok”. Ponadto adaptacja powieści „Pełnia miłości” Sigrid Nunez to niejednoznaczna opowieść o przyjaźni i trudnych wyborach, godzeniu się z losem i śmiertelnością. Czas pokazu – 1:50:00

13 sierpnia 2025, godz. 18.00

Konklawe (rok produkcji: 2024, reż. Edward Berger). Ekranizacja powieści Roberta Harrisa pod czujnym reżyserskim okiem Edwarda Bergera („Na Zachodzie bez zmian”) to wciągający, niezwykle złożony thriller z niesamowitą obsadą. W rolach głównych możemy zobaczyć między innymi Ralpha Fiennesa, Stanleya Tucci, Isabellę Rossellini, Johna Lithgowa i Jacka Komana. „Konklawe” to precyzyjne, wieloaspektowe spojrzenie na przecinające się interesy, motywacje i mechanizmy rywalizacji o władzę. Film otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany autorstwa Petera Straughana. Czas pokazu – 2:00:00

27 sierpnia 2025, godz. 18.00 (wyjątkowo seans odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki)

Kneecap. Hip-hopowa rewolucja (rok produkcji: 2024, reż. Rich Peppiatt). Fabularny film o prawdziwej grupie hip-hopowej z Irlandii Północnej, w którym fakty mieszają się z fikcją tak swobodnie jak sample, bity i zwrotki. „Kneecap” to wysokoenergetyczna komedia muzyczna opowiadająca o ważnych sprawach – tożsamości, wolności, walce o prawa do mówienia we własnym języku – w sposób zabawny, przystępny i zmuszający do myślenia. To film zarówno dla miłośników muzyki, jak i dla fanów brawurowego, niepokornego kina. Czas pokazu – 1:45:00. Seans 18+

REPERTUAR DLA DZIECI:

9 lipca 2025, godz. 17.00

Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (rok produkcji: 2018, reż. Noel Cleary, Sergio Delfino). W pszczelej stolicy odbyć się mają Miodowe Igrzyska. Maja marzy, by wziąć w nich udział. Niestety mieszkańcy ula nie zostają na nie zaproszeni. Na domiar złego Cesarzowa żąda oddania połowy miodowych zbiorów na potrzeby sportowców. Królowa gotowa jest się pogodzić z poleceniami przełożonej, ale Maja od dziecka jest buntowniczką. A nic nie złości jej bardziej niż jawna niesprawiedliwość. Wyrusza więc do stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach. I nawet Guciowi nie uda się jej powstrzymać przed wpakowaniem się w kłopoty. Czas pokazu – 1:23:00

23 lipca 2025, godz. 17.00

Pszczółka Maja: Mały wielki skarb (rok produkcji: 2021, reż. Noel Cleary). Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc nieustraszonych mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy. Czas pokazu – 1:28:00

6 sierpnia 2025, godz. 17.00

Corgi, psiak Królowej (rok produkcji: 2019, reż. Ben Stassen, Vincent Kesteloot). Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka w Pałacu Buckingham, pławiąc się w iście królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego wypielęgno­wana łapa nie postała nigdy w zwykłym parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. Otoczony przez groma­dę twardych czworonogów, które z niejednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym psem. Czas pokazu – 1:32:00

20 sierpnia 2025, godz. 17.00

Paskudy. UglyDolls (rok produkcji: 2019, reż. Kelly Asbury). Paskudy są miłe, bystre i życzliwe, ale nietypowa uroda wyklucza je ze świata pięknych lalek, które mają nieść radość dzieciom. Pogodzone z losem wiodą spokojny żywot w położonej na uboczu mieścinie Uglyville. Dla małej zadziornej Moxy to jednak za mało. Ona pragnie poznać świat i zrozumieć, dlaczego Paskudom nie dane jest trafiać do rąk dzieciaków. Razem z grupą przyjaciół przedostaje się do skostniałego, pełnego reguł miasta lalek idealnych. Wszystko tu jest eleganckie, symetryczne, ale zimne i pozbawione uroku. Czy poczucie humoru i niespożyta energia Moxy może to zmienić i udowodnić, że nie trzeba być idealnym, by być wspaniałym? Czas pokazu – 1:27:00

Choć wszystkie imprezy w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11 docelowo mają się odbyć w Ogrodzie, w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zostaną one przeniesione do wnętrza Mediateki.