Sosnowiecki szpital rusza z innowacyjną rekonstrukcją stawu kciuka – rozwój chirurgii ręki

W odpowiedzi na rosnące potrzeby pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi ręki Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego wdraża zabiegi rekonstrukcji stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka z użyciem biodegradowalnego implantu RegJoint.

To nowoczesna, małoinwazyjna metoda leczenia bolesnych zmian zwyrodnieniowych tej okolicy ręki, szczególnie u osób starszych. Dzięki zastosowaniu implantu możliwe będzie przywrócenie naturalnej ruchomości stawu oraz skuteczne zmniejszenie przewlekłego bólu.

Ręka jest jednym z najbardziej precyzyjnych i jednocześnie wymagających obszarów w chirurgii ortopedycznej – tworzą ją liczne połączenia stawowe, więzadła, ścięgna i nerwy, które muszą ze sobą współdziałać, by umożliwić nawet najprostsze czynności. Zaburzenia w jej obrębie mogą znacznie ograniczyć codzienne funkcjonowanie – od chwytania przedmiotów po pisanie czy wykonywanie pracy. Szczególnie dotkliwie problem zmian zwyrodnieniowych stawu kciuka odczuwają kobiety w średnim wieku, osoby wykonujące pracę fizyczną, osoby starsze oraz pacjenci po urazach lub przeciążeniach. Zespół wykwalifikowanych specjalistów z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego rozpoczął wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem biodegradowalnego implantu RegJoint, który naśladuje naturalne właściwości i funkcje tkanki w stawie, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na szybszy powrót do sprawności, a także mniejsze dolegliwości bólowe.

- Zabieg z użyciem innowacyjnego implantu otwiera nowy rozdział w leczeniu schorzeń ręki w naszym szpitalu. Dzięki temu możemy realnie poprawić komfort życia osób cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych. Ponadto wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań to kolejny krok w rozwoju naszej oferty medycznej, by jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów i zapewniać im dostęp do najwyższej jakości opieki zdrowotnej – tu, na miejscu, w Sosnowcu – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.