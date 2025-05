Planszówki w Sosnowcu – darmowe granie w Mediatece już 17 maja!

Sosnowiec zaprasza miłośników gier planszowych! 17 maja w Mediatece czeka bezpłatna zabawa dla każdego.

Miłośnicy planszówek w Sosnowcu mogą szykować się na wyjątkowy dzień pełen emocji i dobrej zabawy. W sobotę, 17 maja 2025 r., w godzinach od 12:00 do 20:00, Zagłębiowska Mediateka zaprasza na wydarzenie „Planszówki w Mediatece”. To doskonała okazja, by odkryć świat gier planszowych, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy.

Planszówki dla każdego – samemu lub z ekipą

Na wydarzenie można przyjść samodzielnie, z rodziną lub znajomymi. Organizatorzy zadbali o to, by każdy uczestnik – niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania – znalazł coś dla siebie. Do dyspozycji odwiedzających będzie bogaty wybór gier planszowych: od szybkich karcianek po rozbudowane strategie.

Pomoc ekspertów i darmowy wstęp

Wydarzenie odbędzie się pod opieką pasjonatów ze Stowarzyszenia Trzy Plansze, którzy pomogą wybrać odpowiednią grę, wytłumaczą zasady i poprowadzą rozgrywki. Co ważne – udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. To idealna okazja, by spędzić aktywnie sobotnie popołudnie w sercu Sosnowca.

Spotkajmy się w Mediatece!

„Planszówki w Mediatece” to nie tylko okazja do poznania nowych gier, ale też świetny sposób na integrację, spędzenie czasu z bliskimi i oderwanie się od codzienności. Jeśli jesteś mieszkańcem Sosnowca lub okolic, nie możesz tego przegapić!

