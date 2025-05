Od 8 maja kierowcy wjadą nową drogą na DK94

W czwartek 8 maja 2025 znikną utrudnienia na DK94 w rejonie centrum handlowego Auchan. Ruch samochodowy, który obecnie odbywa się przejazdem w poziomie szyn przy ul. Chemicznej w Sosnowcu, zostanie skierowany na wiadukt drogowy nad torami w ciągu DK94. Będzie można włączyć się do ruchu w kierunku Katowic.

Istotne zmiany dla kierowców

Prace, które toczą się w Sosnowcu to część dużej inwestycji PKP PLK na linii Będzin – Katowice Szopienice Południowe, która ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Kierowcy zamiast przejazdem w poziomie szyn na ul. Chemicznej w Sosnowcu będą mogli od teraz skierować się na wiadukt drogowy nad torami w ciągu DK94.

– Aby to było możliwe w rejonie nowo budowanego przystanku kolejowego Sosnowiec Środula, wybudowaliśmy wjazd na DK94 z ul. Północnej w kierunku Katowic, który udostępnimy kierowcom 8 maja – informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.

Oddanie do ruchu obecnie zwężonego prawego pasa w kierunku Dąbrowy Górniczej planowane jest z kolei na 20 maja. Jest to warunek niezbędny do zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Chemicznej dla ruchu samochodowego.

– Docelowo, jeszcze w czerwcu oddamy do użytku wyjazd z DK94 na ul. Północną w kierunku Dąbrowy Górniczej – mówi Katarzyna Głowacka.

W czerwcu powinny zniknąć więc już wszystkie utrudnienia i zwężenia na DK94 w Sosnowcu

Piesi i rowerzyści będą korzystali z przejazdu w poziomie szyn przy ul. Chemicznej do czasu udostępnienia im przejścia pod torami, co jest planowane na trzeci kwartał tego roku.

Nowy obiekt powstaje w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego i zwiększy bezpieczeństwo oraz usprawni przejście na drugą stronę torów, bez konieczności oczekiwania na przejeździe. Obiekt będzie też połączony z peronami nowego przystanku Sosnowiec Środula za pomocą schodów, pochylni i wind. Podróżni skorzystają z przystanku po zakończeniu inwestycji, planowanym na drugi kwartał 2027 r.