Bez pasów nie ruszaj! Nowa akcja drogowa na wakacje z Yanosikiem i policją

Wakacje to czas intensywnych wyjazdów rodzinnych, wzmożonego ruchu na drogach i – niestety – większego ryzyka wypadków. Dlatego Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, we współpracy z firmami Neptis SA (operatorem aplikacji Yanosik) oraz Screen Network SA, rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną „ZAPNIJ PASY – poczuj uścisk bezpieczeństwa”, która potrwa od 27 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku.

Dlaczego warto zapinać pasy bezpieczeństwa?

Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat zapinania pasów – obowiązku, który wielu kierowców i pasażerów wciąż bagatelizuje. Statystyki pokazują, że niezapięte pasy to nie tylko mandat, ale realne zagrożenie życia – zarówno dla osoby, która ich nie zapięła, jak i innych pasażerów.

Szczególnie niebezpieczni są pasażerowie siedzący z tyłu bez zapiętych pasów. W momencie zderzenia stają się oni żywym pociskiem, który z ogromną siłą uderza w osoby siedzące z przodu. Efekty mogą być tragiczne. Dlatego tak ważne jest, by wszyscy – także dzieci – byli odpowiednio zabezpieczeni, np. w fotelikach lub innych systemach przytrzymujących.

Nowoczesne formy edukacji – Yanosik i ekrany LED

W ramach kampanii użytkownicy popularnej aplikacji Yanosik będą mogli wziąć udział w quizie dotyczącym zasad bezpieczeństwa i zapinania pasów. To forma interaktywnej edukacji, która – jak pokazują wcześniejsze edycje – skutecznie trafia do kierowców, angażując ich w działania prospołeczne.

Ponadto, dzięki firmie Screen Network SA, specjalne spoty promujące akcję będą wyświetlane na ponad 20 tysiącach ekranów LED w całej Polsce – w centrach miast, przy drogach, w galeriach handlowych i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu. Krótkie, ale mocne przekazy mają przypominać o jednym: zapnij pasy, zanim będzie za późno.

Bezpieczeństwo to wspólna sprawa

„ZAPNIJ PASY – poczuj uścisk bezpieczeństwa” to nie tylko kampania informacyjna – to apel o odpowiedzialność i troskę o życie swoje i swoich bliskich. Wystarczy jeden prosty gest – zapięcie pasa – by znacząco zwiększyć szanse na przeżycie w razie wypadku.

Wakacyjna kampania potrwa do końca sierpnia, ale o zapinaniu pasów warto pamiętać przez cały rok – niezależnie od dystansu, pory dnia czy miejsca w samochodzie. A Ty? Czy zawsze zapinasz pasy – z przodu i z tyłu? Daj znać w komentarzu i sprawdź nasze inne artykuły o bezpieczeństwie w podróży!