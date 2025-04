Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas przedświątecznych zakupów?

Święta wielkanocne to czas radości i rodzinnych spotkań, ale również intensywnych przygotowań. W tym okresie wielu z nas spędza długie godziny na zakupach – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Niestety, to także czas zwiększonej aktywności złodziei i oszustów, którzy liczą na naszą nieuwagę. Jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i bezpiecznie przygotować się do świąt?

Tłok w centrach handlowych i na targowiskach sprzyja działalności kieszonkowców. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić portfel, telefon lub inne cenne przedmioty.

O czym warto pamiętać?

Bądź czujny w zatłoczonych miejscach – kieszonkowcy działają najczęściej tam, gdzie jest tłum, np. przy kasach, w kolejkach czy w komunikacji miejskiej.

Zabezpiecz swoje rzeczy – nie trzymaj portfela i telefonu w tylnej kieszeni spodni ani w otwartej torbie. Lepiej umieścić je w zamykanych, wewnętrznych kieszeniach.

Nie noś dużych kwot gotówki – jeśli to możliwe, płać kartą lub telefonem.

Uważaj przy bankomatach – zanim skorzystasz z urządzenia, sprawdź, czy nie ma podejrzanych nakładek na klawiaturze lub czytniku karty. Wpisując PIN, zasłaniaj klawiaturę ręką.

Nie zostawiaj zakupów bez nadzoru – nawet na chwilę. Złodzieje często korzystają z momentu nieuwagi klientów, np. w sklepach samoobsługowych.

Coraz więcej osób decyduje się na zakupy online, co jest wygodne i oszczędza czas. Jednak oszuści również przenoszą swoją działalność do sieci, dlatego warto zachować ostrożność.

Jak uniknąć internetowych oszustw?

Kupuj tylko u sprawdzonych sprzedawców – wybieraj renomowane sklepy i platformy sprzedażowe z dobrymi opiniami. Jeśli oferta wydaje się zbyt atrakcyjna, może to być próba oszustwa.

Sprawdzaj adres strony internetowej – upewnij się, że zaczyna się od „https” i nie zawiera literówek lub podejrzanych znaków.

Nie podawaj zbędnych danych – sklep powinien wymagać jedynie podstawowych informacji do realizacji zamówienia. Jeśli prosi o numer PESEL, skan dowodu osobistego lub inne wrażliwe dane, to sygnał ostrzegawczy.

Uważaj na podejrzane wiadomości – oszuści często wysyłają fałszywe e-maile i SMS-y podszywając się pod banki lub firmy kurierskie. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych logowania.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności – najlepiej wybierać płatność kartą lub za pośrednictwem zaufanych systemów płatności online. Unikaj przelewów na prywatne konta.

W tłumie łatwo o nieuwagę – zwłaszcza gdy towarzyszą nam dzieci. Oto, jak zadbać o ich bezpieczeństwo:

Przed wyjściem na zakupy:

Ubierz dziecko w charakterystyczny strój – jasne kolory lub coś łatwo rozpoznawalnego.

Zrób zdjęcie dziecka przed wyjściem – pomoże to w razie potrzeby dokładnie opisać jego wygląd.

Ustal zasady – wytłumacz dziecku, by nie oddalało się i zawsze trzymało się blisko.

Wyposaż w dane kontaktowe – młodsze dzieci mogą mieć kartkę lub opaskę z imieniem, numerem telefonu do opiekuna.

W trakcie zakupów:

Trzymaj dziecko za rękę w zatłoczonych miejscach.

Ustal punkt spotkania – jeśli dziecko jest starsze, wskażcie miejsce, do którego ma się udać w razie zagubienia (np. punkt informacyjny).

Unikaj pozostawiania dziecka bez opieki – nawet „na chwilę”.

Jeśli dziecko się zgubi:

Zachowaj spokój. Przejdź się po najbliższej okolicy i sprawdź ustalony wcześniej punkt.

Powiadom ochronę lub obsługę sklepu.

Opisz dziecko, pokaż zdjęcie zrobione przed wyjściem.

Naucz dziecko, co robić w takiej sytuacji:

Zatrzymać się w miejscu i nie oddalać,

Zwrócić się o pomoc do osoby w mundurze (ochrona, sprzedawca, policjant),

Powiedzieć, jak się nazywa i podać numer do rodzica (jeśli zna).

Przedświąteczna gorączka często sprawia, że zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy robimy zakupy w sklepie, czy przez internet, warto zachować czujność. Chwila nieuwagi może kosztować nas nie tylko pieniądze, ale i spokój przed świętami. Policja apeluje, by w natłoku obowiązków nie zapominać o własnym bezpieczeństwie i stosować się do podstawowych zasad ostrożności.