Marta Bijan będzie gościem Zagłębiowskiej Mediateki!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Lato na luzie – wakacyjne pikniki kulturalne”, serdecznie zaprasza w poniedziałek 23 czerwca 2025 o godz. 18.00 do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11).

Marta Bijan w Zagłębiowskiej Mediatece

Gościem Biblioteki będzie poetka, powieściopisarka, piosenkarka – MARTA BIJAN. Podczas spotkania zastanowimy się nad fenomenem i charakterystyką literatury young adult, przyjrzymy się najpopularniejszym książkom z tego nurtu i poruszanym w nich tematom, a gwiazda wieczoru zdradzi nam tajniki swojej pracy. W programie znajdzie się także inauguracja działalności młodzieżowego Klubu Książki. Prowadzenie: Klaudia Pluta. Dzięki Studenckiej Księgarni Językowej uczestnicy spotkania będą mogli zakupić książkę autorki i zdobyć cenny autograf. Wstęp wolny.

Marta Bijan

Urodziła się 6 kwietnia 1996. To wszechstronna polska artystka: pisze, śpiewa, komponuje, reżyseruje, wychodzi z siebie i... ucieka. Jej pierwszy utwór Ciemno opublikowany w 2012 roku zapoczątkował niezwykłą podróż przesiąkniętą melancholią, która trwa do dzisiaj. Dźwięki pianina, mroczne syntezatory, nostalgiczne teksty i pełen emocji wokal. Marta, gdyby mogła, zamieszkałaby w kinie. Ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i obiecuje, że nakręci kiedyś dobry polski horror. Robi zdjęcia inspirowane filmami grozy. Pisze wiersze, opowiadania i powieści. Pisaniem, podobnie jak śpiewem i filmem, zainteresowała się już w dzieciństwie, gdy na kartkach pisała krótkie opowiadania i przedstawiała je rodzinie do przeczytania. Główną muzyczną inspiracją dla Marty jest dream pop wczesnych lat 80. W 2018 roku wydała debiutancki album studyjny pt. Melancholia, który zajął 29. miejsce zestawienia OLiS, natomiast singiel promujący wydawnictwo pt. Mówiłeś osiągnął status Złotej Płyty w zaledwie 3 miesiące po premierze. W 2021 roku ukazał się kolejny album Sztuka płakania. Końcem 2019 roku wyreżyserowała krótkometrażowy film Luna który zdobył nominację na SPLAT FILM FEST International Fantastic Film Festival, i za który odebrała nagrodę dla najlepszego młodego reżysera na festiwalu SHORT to the Point International Short Film Festival.

Choć mieszka teraz w Warszawie, pochodzi z Zagłębia – urodziła się w Sosnowcu, dzieciństwo spędziła w Czeladzi, uczęszczała do liceum w Sosnowcu. Przygodę z muzyką zaczęła jeszcze przed przekroczeniem progu szkoły podstawowej. Jako czterolatka występowała w konkursach wokalnych, śpiewała także w szkolnym zespole Mini-Babki. W dzieciństwie pobierała lekcje gry na pianinie. Jej talent wokalny dostrzegła między innymi nauczycielka muzyki ze szkoły podstawowej, będąca pod wrażeniem wykonania utworu Jak rozmawiać trzeba z psem z filmu Akademia pana Kleksa. W 2014 roku wzięła udział w 4. edycji programu X-Factor, w którym zajęła 2. miejsce. Od tamtego czasu dzieliła scenę z Natalią Przybysz, Stanisławem Sojką czy Natalią Szroeder. Jesienią 2025 będzie brała udział w 22. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Posiada własne, niezależne wydawnictwo Eufobia.

Prywatnie zbiera różne rzeczy z targów staroci, a jej „absolutnym marzeniem jest wydać raz na jakiś czas film, raz na parę lat książkę, raz na jakiś czas płytę – i tak naprzemiennie”.