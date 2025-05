Policjant z Sosnowca pisze bajki i kryminały!

Młodszy aspirant Rafał Kołodziejczyk - policjant z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu - ma nietypową pasję. Uwielbia pisać. W jego zbiorach znajdują się kryminały, ale także... profilaktyczne bajki dla dzieci. W ten sposób edukuje dzieci poprzez opowieści. Uczą one najmłodszych, jak bezpiecznie poruszać się po świecie – zarówno tym realnym, jak i wirtualnym.

Nietypowa pasja mundurowego

Mundurowy służbę w Policji rozpoczął blisko 14 lat temu. Od nastoletnich lat interesował się pisaniem i w wolnym czasie rozwijał swój talent. Na pewnym etapie postanowił połączyć swoją pasję ze służbą, tworząc przystępne publikacje edukacyjne dla najmłodszych.

Edukacyjne bajki dla dzieci

Pierwsza z nich, bajka „O tym, jak Sznupek został Sznupkiem”, miała swoją premierę w Miejskim Przedszkolu nr 66 w Katowicach. Opowieść odkrywa tajemnicę narodzin policyjnej maskotki – niebieskiego psiaka Sznupka, który od lat towarzyszy dzieciom podczas spotkań ze śląskimi stróżami prawa. Historia napisana z myślą o najmłodszych, rozwija empatię, uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i promuje bezpieczne zachowania – m.in. podczas zabawy, w drodze do szkoły czy w kontaktach z obcymi. Dzieci nie tylko poznały historię narodzin sympatycznego bohatera, ale miały też okazję spotkać go osobiście i uczestniczyć w edukacyjnej zabawie. Zachęcamy do zapoznania sie z naszą relacją z inauguracji tej bajki.

Drugą książką Rafała Kołodziejczyka jest „Tymek i wirtualny przyjaciel”. Bajka powstała w trakcie kampanii społecznej „Parasol”, realizowanej przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Tym razem autor skupia się na zagrożeniach związanych z aktywnością dzieci w internecie. Bajka w przystępny sposób uczy młodych odbiorców podstaw cyberbezpieczeństwa: ostrożności w kontaktach z nieznajomymi online, nieudostępniania danych osobowych i rozwagi w korzystaniu z sieci. Opowieść o Tymonie i jego tajemniczym wirtualnym znajomym, jest przestrogą, ale i przewodnikiem dla dzieci w ich pierwszych krokach po cyfrowym świecie.

Twórczość mł. asp. Rafała Kołodziejczyka, to doskonały przykład na to, jak można łączyć policyjną misję z pasją i talentem literackim. Jego bajki nie tylko bawią, ale przede wszystkim uczą – budując u najmłodszych poczucie bezpieczeństwa, zaufania i odpowiedzialności.