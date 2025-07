Upał w aucie zabija – nie zostawiaj dziecka, seniora ani psa nawet na chwilę!

Wystarczy tylko chwila, aby wydarzyło się nieszczęście. Nigdy nie zostawiajmy dziecka samego i osoby starszej w samochodzie, szczególnie w czasie upałów. Ta sama zasada dotyczy również zwierząt. Temperatura w rozgrzanym aucie może sięgać nawet do 60 stopni.

Samochód to pułapka w upale

Od kilku dni w całym kraju panują bardzo wysokie temperatury. W takich warunkach samochody bardzo szybko się nagrzewają. Temperatura w rozgrzanym aucie może sięgać nawet do 60 stopni Celsjusza. Pozostawiona uchylona szyba w samochodzie wcale nie poprawia temperatury panującej wewnątrz, tak samo, jak pojazd pozostawiony w miejscu zacienionym. Wówczas temperatura obniża się tylko o kilka stopni, co wcale nie zwiększa bezpieczeństwa dziecka, osoby starszej czy zwierzęcia w nagrzanym wnętrzu samochodu.

- Apelujemy, by pod żadnym pretekstem nie zostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt. Upały w połączeniu z brakiem wyobraźni i rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne - apelują mundurowi.

Zawsze reaguj – możesz uratować życie

Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie natychmiast powinien zareagować, powiadamiając Policję. Wystarczy zadzwonić na alarmowy numer 112. W takiej sytuacji liczy się każda minuta.

Jeśli jednak widzimy, że dziecko, czy zwierzę znajdujące się w samochodzie i nie może czekać na pomoc Policji, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania jego życia. Wystarczy chwila, by wydarzyła się tragedia. W sytuacji, gdy dziecko, senior lub zwierzę jest uwięzione w pojeździe, a ich życie jest zagrożone z powodu wysokiej temperatury i braku odpowiedniej wentylacji, prawo dopuszcza wybicie szyby w celu ich ratowania. Działanie takie może być uznane za uzasadnione na podstawie stanu wyższej konieczności, o którym mowa w art. 26 par. 1 kodeksu karnego. Oznacza to, że osoba podejmująca takie działania ratunkowe nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej, pod warunkiem, że jej interwencja była adekwatna do istniejącego zagrożenia.

Jak prawidłowo reagować, gdy zauważymy dziecko, osobę starszą lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie: