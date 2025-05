Sosnowiec zyskał całodobowe lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego

W Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu oddano do użytku całodobowe lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego nad działającym już Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. To największa w historii inwestycja zrealizowana w szpitalu.

Ratunek z ziemi i powietrza

Całkowita wartość zadania wyniosła 30 mln 665 tys. 709 złotych, z czego 27 mln 651 tys. zł to wsparcie Województwa Śląskiego. Pozostała kwota to środki własne szpitala. Pełna nazwa inwestycji brzmi "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem wyniesionym oraz nadbudową parterowej części SOR o 3 kondygnacje na potrzeby oddziałów szpitalnych".

W otwarciu uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Leszek Pietraszek; parlamentarzyści: senator RP Joanna Sekuła, posłanki Urszula Koszutska i Katarzyna Stachowicz, poseł Kamil Wnuk oraz radni Sejmiku województwa: Aldona Węgrzynowicz i Adam Lubas oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Żyjemy w czasach, gdy pojęcie bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia, ale mówiąc o nim myślimy nie tylko o bezpieczeństwie granic, ale także o ratowaniu życia i zdrowia. Inwestycja, którą dziś oddajemy do użytku, jest znaczącym elementem tej misji. To też dobry moment, aby podziękować miejscowemu personelowi za poświęcenie i pracę, w której to zawsze ludzie są najważniejsi – podkreślił wicemarszałek Leszek Pietraszek.

Jak zaznaczył wicemarszałek Leszek Pietraszek, wsparcie służby zdrowia w regionie to jeden z priorytetów województwa, a każdego roku na ten cel przeznaczanych z budżetu jest blisko 300 mln zł.

– SOR dla dzieci i młodzieży otwarty w sosnowieckim Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny zapewnia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej o najwyższej jakości – dodał Pietraszek.

Ważna rola Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Oddział Ratunkowy prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia w wyniku choroby lub urazu, którzy wymagają lub mogą wymagać podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych. W oddziale dokonywana jest kategoryzacja stanu zdrowia pacjenta określająca pilność i kolejność udzielania pomocy pacjentom.

– Zdrowie jest wartością nadrzędną, a w przypadku dzieci i młodzieży nabiera ono szczególnej troski nas dorosłych. Dlatego cieszę się z inwestycji, które mają miejsce w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu, które poprawią jakość usług – podkreśla prezydenta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Ośmiołóżkowy SOR jest miejscem komfortowym, dostosowanym do obowiązujących norm i standardów, gdzie funkcjonują wydzielone obszary udzielania pomocy pacjentom: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, poczekalni, resuscytacyjno – zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacyjny, konsultacyjny oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Całkowita powierzchnia oddziału ratunkowego wynosi w tej chwili 650 m kw. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: łóżka do intensywnej opieki i obserwacyjne z materacem, przewoźny aparat USG, aparat do znieczuleń z kardiomonitorem, analizator parametrów krytycznych, aparat przyłóżkowy RTG, defibrylator, kardiomonitory, videobronchoskop i potrzebny tor wizyjny, aparat do ogrzewania pacjenta, zestawy do ogrzewania płynów infuzyjnych, szybkiego przetaczania płynów i trudnej intubacji, pompy infuzyjne i objętościowe oraz respirator transportowy.

SOR działa od początku stycznia i do tej pory udzielił pomocy blisko pięciu tysiącom pacjentów.

Nadbudowano parterową część SOR

W ramach inwestycji zrealizowano również nadbudowę parterowej części SOR o trzy kondygnacje. Dzięki temu powierzchnia dotychczasowych oddziałów – Pediatrycznego. Małoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku Rozwojowego oraz Reumatologicznego zwiększy się łącznie o 345 m kw.

Nad dachem nadbudowanej części budynku wybudowano lądowisko wyniesione dla śmigłowców ratunkowych wraz z klatką schodową o powierzchni 515m kw. i szybem windowym umożliwiającym bezpośredni transport pacjenta z oddziałów szpitalnych na płytę lub z płyty lądowiska do oddziałów.

Na lądowisku zainstalowano pierwszy w Polsce system gaszenia zintegrowany z płytą lądowiska DIFFS. W przypadku zagrożenia pożarowego na lądowisku, dysze zintegrowane z płytą natychmiast wyzwalają wysokiej jakości pianę gaśniczą, która w przeciągu 10 sekund pokrywa równomiernie całą płytę lądowiska gasząc wszelkie zarzewia pożaru i zapobiegając ponownemu zapłonowi.

Głównym wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: WOD-POL Sp. z o. o. (lider konsorcjum) oraz PBO Śląski Sp. z o.o. (członek konsorcjum).

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II pomaga nie tylko sosnowiczanom

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu obejmuje swym działaniem przede wszystkim powiaty: sosnowiecki, dąbrowski, będziński, mysłowicki i powiat zawierciański. Przyjmuje także pacjentów z pozostałej części regionu, a nawet z innych województw.