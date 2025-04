Uwaga kibice! Obowiązywać będzie darmowa komunikacja miejska na mecz Zagłębia ze Świtem!

Kibice wybierający się na mecz Zagłębie Sosnowiec – Świt Szczecin pojadą za darmo! Wystarczy bilet na mecz lub karta kibica, by 3 maja bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Darmowy przejazd komunikacją w Sosnowcu na mecz Zagłębia

Miasto Sosnowiec przygotowało świetną wiadomość dla wszystkich kibiców piłkarskich. W dniu meczu Zagłębie Sosnowiec – Świt Szczecin, który odbędzie się 3 maja 2025 roku o godz. 18:00 na stadionie ArcelorMittal Park, będzie można za darmo korzystać z autobusów i tramwajów.

To duże udogodnienie zarówno dla mieszkańców Sosnowca, jak i kibiców przyjezdnych. Darmowe przejazdy obowiązywać będą w godzinach od 12:00 do 23:59.

Jak skorzystać z bezpłatnej komunikacji w Sosnowcu?

Warunek jest prosty – wystarczy posiadać ważny bilet na mecz lub kartę kibica Zagłębia Sosnowiec. Dokument ten należy mieć przy sobie w czasie kontroli biletów, a sam przejazd nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

To rozwiązanie ma na celu ułatwienie dotarcia na mecz oraz zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej, co również odciąża ruch samochodowy w okolicach stadionu.

Piłkarskie emocje w ArcelorMittal Park

Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Świtem Szczecin zapowiada się emocjonująco i przyciąga wielu kibiców. Sosnowiec znów stanie się areną sportowych zmagań, a pełne trybuny mogą dodać zawodnikom energii do walki o cenne punkty.