Majowe święta i wydarzenia w Sosnowcu – poznaj program od 1 do 11 maja 2025 / fot. UM Sosnowiec

Sosnowiec zaprasza na majowe uroczystości: Święto Konstytucji, Dzień Flagi, rocznica wstąpienia do UE i Piknik Militarny. Sprawdź, co wydarzy się w mieście od 1 do 11 maja!

Majówka w Sosnowcu – patriotyzm, rekreacja i historia w jednym

Maj w Sosnowcu zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Miasto przygotowało bogaty program wydarzeń z okazji majowych świąt państwowych i rocznic historycznych. Od 1 do 11 maja mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w uroczystościach, animacjach rodzinnych, wydarzeniach rowerowych i pikniku militarnym. To doskonała okazja do wspólnego świętowania, refleksji i spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Program wydarzeń majowych w Sosnowcu 2025

1 maja – 21. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

12:00 – Trójkąt Trzech Cesarzy – składanie kwiatów, ognisko i pieczenie kiełbasek

2 maja – Dzień Flagi RP

15:00-18:00 – Park im. Jacka Kuronia – animacje dla dzieci, rozdawanie upominków patriotycznych – wydarzenie w ramach projektu WELDI – Sosnowiec miasto wielu kultur

3 maja – 234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

10:15 – Pomnik Aleksego Bienia – uroczystości w 100. rocznicę objęcia funkcji Prezydenta Sosnowca

przemarsz pod Pomnik Konstytucji 3 Maja, Al. Zwycięstwa 17 – oficjalne obchody święta

15:00 – Plac Powstańców Styczniowych przy dworcu PKP – start XVIII Zagłębiowskiej Masy Krytycznej

8 maja – 80. rocznica zakończenia II wojny światowej

9:00 – Cmentarz przy ul. Smutnej – złożenie kwiatów przy grobie zbiorowym rozstrzelanych we wrześniu 1939 roku

11 maja – Piknik Militarny

10:00 – Park Sielecki – prezentacje dioram, grup rekonstrukcyjnych i pojazdów wojskowych

Sosnowiec zaprasza na wydarzenia dla całych rodzin

W programie majowych obchodów w Sosnowcu każdy znajdzie coś dla siebie. Uroczystości patriotyczne przypomną o ważnych rocznicach, a rodzinne atrakcje – takie jak ognisko, animacje dla dzieci czy Piknik Militarny – pozwolą na wspólne spędzenie czasu w aktywnej i edukacyjnej atmosferze.

Na szczególną uwagę zasługuje także Zagłębiowska Masa Krytyczna, która co roku przyciąga pasjonatów jazdy na rowerze oraz wydarzenia wielokulturowe, które podkreślają otwartość i różnorodność Sosnowca.

Maj to idealny czas, by wyjść z domu i być częścią miejskiej wspólnoty. Sosnowiec przygotował bogaty program, który łączy historię, kulturę, sport i dobrą zabawę. Warto wziąć udział i razem świętować ważne dla miasta i kraju rocznice.

Masz swoje ulubione majowe wydarzenie? Podziel się w komentarzu!