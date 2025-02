Przed nami XXVII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne w Pałacu Schoena

Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu zaprasza 27 lutego na wystawę Zła Sztuka – XXVII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne.

Zobaczymy różnorodne formy artystyczne

Na ekspozycji znalazły się różnorodne formy artystyczne – malarstwo, fotografia, instalacje, które często wykraczają poza klasyczne definicje sztuki. Niektóre prowokują, inne bawią, jeszcze inne zmuszają do refleksji nad współczesnym światem. Finisaż odbędzie się 10.04.2025.

Czy sztuka może być zła? Sztuka od zawsze budzi emocje – zachwyt, kontrowersje, sprzeciw. Impresjoniści byli wyśmiewani, van Gogh nie sprzedał za życia prawie żadnego obrazu, a dzisiaj ich dzieła warte są miliony. „Zła Sztuka” to wystawa, która prowokuje do myślenia – czy naprawdę można określić, co jest dobre, a co złe w sztuce?

Czy „zła sztuka” istnieje naprawdę?

W ramach XXVII Sosnowieckich Spotkań Artystycznych twórcy z Polski i Czech zmierzyli się z tym pytaniem, wychodząc ze swojej strefy komfortu i prezentując dzieła, które drażnią, niepokoją, intrygują. Artyści nie oceniają sztuki – oceniają jej odbiór. Jak reagujemy na formę, treść, przekaz? Dlaczego coś, co dla jednych jest sztuką, dla innych staje się kiczem lub obrazą? Czy „zła sztuka” istnieje naprawdę?

Czy można jasno określić, co jest dobrą, a co złą sztuką? Filozofowie, estetycy i historycy sztuki próbują to zrobić od wieków – bezskutecznie. Tegoroczna edycja Sosnowieckich Spotkań Artystycznych podsuwa pytanie: czy to nie odbiorca nadaje dziełu wartość?

To, co dla jednych jest sztuką współczesną, dla innych może być niezrozumiałym tworem. Dlaczego więc tak chętnie przypisujemy artystom złe intencje? Artystyczna prowokacja, która mówi więcej niż słowa. Twórcy pokazują to, co ich irytuje, niepokoi, prowokuje do sprzeciwu. Niektóre prace dotykają kwestii nietolerancji, obojętności, samotności, wojny czy przemijania. W tym roku nie chodzi o klasyczną estetykę – chodzi o to, co dzieje się w umyśle widza. Sztuka współczesna nie musi być wygodna, nie musi podobać się wszystkim. Nie musimy jej od razu rozumieć – ale warto się jej przyjrzeć.

Patronem wystawy jest Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, wspierający działania artystyczne, które wychodzą poza utarte schematy i skłaniają do refleksji nad współczesnym językiem sztuki.