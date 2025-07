Wakacyjne badania w mammobusie. Sprawdź, gdzie i kiedy wykonasz badanie

Odwiedź mammobus i wykonaj bezpłatną, profilaktyczną mammografię. NFZ refunduje to badanie wszystkim kobietom w wieku od 45 do 74 lat, ponieważ rak piersi jest najczęstszym nowotworem, który występuje u Polek. Profilaktyka ratuje życie! Mammobus odwiedził również Sosnowiec!

Zadbaj o swoje zdrowie

Tylko jedna na trzy – według danych NFZ tylko tyle kobiet korzysta ze swojej szansy, by bezpłatnie zbadać piersi[1]. To smutne statystyki, ponieważ rak piersi to wciąż najczęstszy z nowotworów, jaki występuje u Polek, który co roku zabiera życie wielu z nich. Najczęściej dałoby się go wyleczyć, ale musiałby zostać odpowiednio wcześnie zdiagnozowany.

– Mammografia to badanie, które wykrywa już niewielkie zmiany, których nie da się wyczuć. Badanie jest bezpieczne i trwa 5 minut. Szczerze namawiam, by w czasie urlopu zarezerwować również czas dla siebie. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Warto o nie dbać dla siebie, ale i swoich bliskich – mówi Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.

Aby kobietom łatwiej było skorzystać z mammografii, do wielu miejscowości przyjeżdżają mammobusy. W środku dostępna jest przymierzalnia, poczekalnia i co najważniejsze – nowoczesny sprzęt, dzięki któremu jest możliwe wykrycie już najmniejszych zmian.

– Regularne badania to szansa na to, by w porę zdiagnozować chorobę i ją wyleczyć. Połowa kobiet, która umiera z powodu raka piersi, żyłaby, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię – podkreśla Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska, największego realizatora programu profilaktycznych badań mammograficznych piersi w naszym kraju. – Według naukowo potwierdzonych danych statystycznych, wykonując około 200 badań mammograficznych w zorganizowanych przesiewowych badaniach populacyjnych, zapobiega się jednemu zgonowi. W naszych mammobusach wykonując około tysiąc badań dziennie, każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet.

Aby zarejestrować się na badanie, wystarczy zapisać się online na rejestracja.mojamammografia.pl lub telefonicznie: 58 767 34 44. Na miejscu trzeba mieć dowód tożsamości.

W najbliższym czasie mammobusy staną m.in. w: