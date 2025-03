Sensacyjnie o Tatrach, czyli Maria Gąsienica-Zawadzka w Zagłębiowskiej Mediatece

Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zaprasza 1 kwietnia 2025 o godz. 18.00 na spotkanie autorskie z Marią Gąsienicą-Zawadzką – autorka poczytnych kryminałów, których akcja rozgrywa się w Tatrach – „Gniew halnego” i „Zgorzelisko”.

Spotkanie autorskie w Mediatece

Rozmowę poprowadzi Klaudia Pluta. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zakupu książek Autorki i zdobycia cennego autografu. Wstęp wolny.

Maria Gąsienica-Zawadzka – Urodziła się w Zakopanem, ukończyła arabistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest specjalistką do spraw PR i licencjonowaną pilotką wycieczek. Mieszka pod Giewontem z mężem i dwoma psami.

„Gniew halnego” – Grażyna i Janusz, małżeństwo z Warszawy, przyjeżdża na długi weekend do Zakopanego. Grażyna popada tam w obłęd, który ostatecznie doprowadzi do tragedii. Jerzy, policjant z Gdańska, szuka wytchnienia po traumatycznych przeżyciach. Jednak widząc szkody, jakie powoduje halny, zgłasza się do pomocy na lokalnej komendzie. Kordian, biznesmen-gangster z Krakowa, bez względu na wszystko wykorzystuje naiwność ludzi, żeby przejmować ich majątki. Arek, recepcjonista zakopiańskiego hotelu cierpiący na depresję, próbuje zmierzyć się z traumą i uciec przed przeszłością. Julia, ratowniczka medyczna, pracuje ponad siły i kosztem własnego związku. Robi wszystko, żeby uratować innych przed gniewem halnego, zapominając o samej sobie. Lucjan, tajemniczy mężczyzna we fraku i cylindrze, pojawia się na Krupówkach wraz z halnym i przekazuje ludziom prorocze słowa. Ścieżki bohaterów przecinają się w Zakopanem podczas halnego stulecia. Odtąd nic już nie będzie takie jak wcześniejŚ Potężny, tajemniczy, destrukcyjny... Tym razem halny nie odpuści i wymierzy zasłużoną karęŚ Strzeżcie się!

„Zgorzelisko” – Trzy historie. Dwa pokolenia. Jedno miejsce skrywające mroczą prawdę o nich wszystkich. Hotel Rysy położony głęboko w lesie, na polanie Zgorzelisko. Dawny ośrodek wypoczynkowy dla partyjnych dygnitarzy. Od ponad trzydziestu lat skrywa mroczne tajemnice. To właśnie tam Radek, Karolina i Gerard przyjeżdżają, by rozprawić się z przeszłością. Czy przyjdzie im zapłacić za winy rodziców?