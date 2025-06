Nocny transport na zlecenie w Sosnowcu bezpłatnie z biletem długookresowym Transport GZM

Pasażerowie w Sosnowcu od 1 lipca zyskają możliwość skorzystania z nocnych przewozów transportem na zlecenie na podstawie biletu długookresowego z taryfy Transport GZM. Pilotażowy projekt potrwa trzy miesiące.

Nocny transport na zlecenie - w Sosnowcu rusza pilotażowy projekt

Wszyscy pasażerowie z ważnym biletem długookresowym Transport GZM, będą mogli korzystać na terenie Sosnowca bez dodatkowych opłat z nocnych przewozów transportem na zlecenie. To efekt integracji taryfowo-biletowej pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a przewoźnikiem, który realizuje tę usługę w Sosnowcu.

- Posiadacze biletów długookresowych otrzymają możliwość korzystania z kolejnego sposobu przemieszczania się bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zatem pasażer z Metrobiletem ważnym na terenie Sosnowca będzie mógł podróżować autobusami, tramwajami, pociągami, Metrorowerem, a także dodatkowo skorzystać jeszcze z transportu na zlecenie. To pionierskie rozwiązanie w skali kraju – wyjaśnia Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

- Na razie integracja obejmuje trzymiesięczny okres pilotażu. Zdecydowaliśmy się na ten okres próbny, aby sprawdzić, jak taka oferta zostanie przyjęta przez pasażerów. Jesteśmy oczywiście otwarci na przedłużenie integracji, co będzie uzależnione od zebranych informacji i doświadczeń – dodaje przewodniczący GZM.

Kto może skorzystać?

Pasażerowie z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać w godz. 23-5, czyli w pełnym zakresie funkcjonowania nocnego transportu na zlecenie w Sosnowcu. Kursy będą zamawiać tak jak do tej pory, poprzez dedykowaną aplikację. Przy wejściu do pojazdu, kierujący za pomocną urządzeń kontrolerskich Transport GZM będą weryfikować uprawnienia pasażerów do przejazdów.

Przejazd w ramach transportu na zlecenie obejmuje wyłącznie przejazdy dokonywane na podstawie biletów długookresowych, zatem osoba posiadająca np. bilet dzienny albo jednorazowy, będzie zobowiązana do wniesienia opłaty za przejazd zgodnie z taryfą przewoźnika.

- Udało nam się zoptymalizować koszty transportu miejskiego, który stał się bardziej bezpieczny i elastyczny w kwestii planowania podróży, bo można ją zamówić od do konkretnego przystanku, eliminując na przykład konieczność przesiadki w środku nocy z jednego tramwaju na drugi – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

- Nocny Sosnowiecki Transport na Zlecenie to dzisiaj 110 przystanków do wyboru na terenie całego Sosnowca. W 2023 roku z usługi skorzystało 2707 osób, a rok później już 3692. Między styczniem a majem 2025 roku STZ przewiózł 1201 osób – podkreśla prezydent Chęciński.

Transport na zlecenie - zasady

Nocne przewozy nie są realizowane zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy, tylko na zamówienie pasażera w specjalnej aplikacji. Użytkownicy podczas zamówienia wybierają z dostępnej listy przystanki, na którym będą wsiadać i wysiadać, a także godzinę odjazdu lub przyjazdu na miejsce.

Przejazdy wykonywane są minibusem do 9 osób. Aplikacja określa precyzyjnie godzinę, o której pojazd przyjedzie na wskazany przystanek. W zależności od sytuacji na drogach, a także spływających zamówień, czas jest na bieżąco aktualizowany. Przejazd można zaplanować z 24-godzinnym wyprzedzeniem.