Sosnowiec otrzymał prawie 40 mln zł dofinansowania na remont placówek oświatowych

Prawie 40 milionów złotych dofinansowania trafi do Sosnowca na remont budynków sześciu sosnowieckich szkół, przedszkola oraz budynku dawnej komendy policji! To efekt dofinansowania przyznanego przez Śląski Urząd Marszałkowski.

SP 11

Znajdująca się w Modrzejowie przy ulicy Orląt Lwowskich SP 11 będzie miała nową elewację, co przyczyni się do lepszej izolacji ścian. Wymieniony zostanie sposób ogrzewania budynku. Kocioł węglowy zostanie zastąpiony gazowym. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, okna oraz drzwi. Obecne oświetlenie zostanie zastąpione przez energooszczędne LED. Wybudowany zostanie również podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie wynosi blisko 2,5 mln zł, a w kład własny miasta to 430 tys. zł.

SP 20

Druga ze szkół to SP20 przy ulicy Andersa.

– Obiecaliśmy, że szkoła będzie miała nową elewację i słowa dotrzymujemy. Zadbamy o lepszą izolację dachu, ścian, wymienimy drzwi i okna. Pojawi się także instalacja fotowoltaiczna, energooszczędne oświetlenie. Zmodernizujemy instalacje centralnego ogrzewania. To najdroższy z trzech projektów. Dofinansowanie jest na poziomie 5,4 mln zł, a nasz wkład to kolejny milion złotych. Oczywiście ostateczne kwoty poznamy po przetargu, który powinien być rozpisany na przełomie 2025 i 2026 roku – wylicza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

SP 29

Ostatnia ze szkół to znajdująca się przy ulicy Zagłębiowskiej SP29. Zakres prac jest praktycznie identyczny jak w przypadku SP20. Nowa elewacja, wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie wynosi prawie 4,3 mln zł, a wkład własny to 750 tys. zł.

Roboty powinny potrwać do końca 2026 roku.

Kolejne szkoły, które zostaną objęte termomodernizacją to SP 6, SP 10 oraz SP 18, a także budynek Przedszkola Miejskiego nr 34.

– Zakres prac w tych obiektach jest bardzo podobny i został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą izolacyjności dachów, ścian zewnętrznych, wymianą drzwi zewnętrznych i okien, a także montażem instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacją węzłów ciepła w trzech z nich. Oczywiście teraz przed nami postępowania przetargowe, natomiast koniec prac przewidywany jest na przełom I i II kwartału 2027 roku. Co ważne, prace przy SP6 będą prowadzone w porozumieniu z konserwatorem. W przypadku wyżej wymienionych placówek kwota dofinansowania to 18,5 mln zł – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zabytkowy budynek dawnej komendy Policji

Najwięcej pracy oraz uzgodnień będzie wymagał budynek dawnej komendy policji i dwóch Prokuratur Rejonowych Północ i Południe przy ul. Piłsudskiego. Wybudowana w 1929 roku kamienica jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. To oznacza, że inwestycja będzie uzgadniana ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (ŚWKZ).