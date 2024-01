Maciej Wybański podpisał profesjonalny kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec

Maciej Wybański, wychowanek naszej Akademii grający na pozycji środkowego obrońcy, podpisał profesjonalny kontrakt z naszym klubem. Umowa obowiązuje od 1 lutego do końca 2025 roku.

Ciężka praca sosnowieckiego piłkarza zaowocowała

18-letni Maciej Wybański to chłopak z Sosnowca, który przeszedł wszystkie szczeble Akademii, by jak najbardziej zasłużenie trafić do pierwszego zespołu Zagłębia. Maciek ma za już za sobą debiut w spotkaniu sparingowym pierwszej drużyny, nie tak dawno zagrał w meczu wyjazdowym z MFK Rużomberok. Jego kolejny występ w zespole Alaksandra Chackiewicza miał miejsce w grze z Rekordem Bielsko-Biała.Jesienią ubiegłego roku Maciek grał w drużynie juniorów starszych A1 trenowanym przez Łukasza Matusiaka, ponadto miał na koncie występy w drugim zespole Zagłębia, który rywalizuje w grupie 1 IV ligi śląskiej.

Jak podkreślają trenerzy Akademii, jest on dowodem na to, że „ciężka praca popłaca”. Teraz przed Maćkiem kolejne wyzwanie i wierzymy w to, że wychowanek naszej Akademii mu sprosta.