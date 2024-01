"Klejnoty Afryki" – wystawa fotografii podróżniczych Adama Bita

Zagłębiowska Mediateka zaprasza w magiczną, tętniącą kolorem, fotograficzną podróż do Afryki. Wernisaż wystawy fotografii przyrodniczych Adama Bita „Klejnoty Afryki” odbędzie się w piątek 5 stycznia 2024 o godz. 18.00 w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. Wstęp wolny.

Styczniowa wystawa Adama Bita w Sosnowcu

Wystawa będzie prezentowana do 31 stycznia 2024 w godzinach otwarcia Zagłębiowskiej Mediateki.

Adam Bit – Urodzony w 1953 roku. Podróżnik z zamiłowania. Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieszka i pracuje w Sosnowcu. Pasjonat dzikiej przyrody.

Uczestniczył w wyprawach do Afryki: RPA, Namibii, Lesotho, Zambii, Botswany, Gambii, Senegalu, Kenii, Tanzanii, Ugandy, Rwandy, Etiopii; Azji: Wietnamu, Indii, Sri Lanki, Indonezji; do Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Kostaryki, a także do Australii i Arktyki. Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu.

Tematem przewodnim jego fotografii są bardzo często różne gatunki ptaków. Jego fotografie to magiczne połączenie nasycenia barw oraz mistrzowsko uchwyconych szczegółów. Odbiorca, oglądając fotografię Bita niemal przenosi się do świata przez niego przedstawionego, niejako odbywa podróż razem z artystą.

Jak mówi sam o sobie „Podróżujący fotograf, fotografujący podróżnik – te dwie pasje w moim życiu się przeplatają i idealnie uzupełniają”.