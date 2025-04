Turniej szachowy – SZACHY Z KIEPURĄ już 6 kwietnia!

Miejski Klub im. Jana Kiepury zaprasza wszystkich miłośników królewskiej gry na emocjonujący turniej szachowy “Szachy z Kiepurą”, który odbędzie się 6 kwietnia o godz.10.00 w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu.

Szachy z Kiepurą

Turniej skierowany jest do pasjonatów szachów w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania.

Organizatorzy przygotowali dwie grupy turniejowe: Grupa A (do FIDE): otwarta dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i rankingu. Grupa B (do FIDE): dedykowana młodym szachistom do 15 roku życia (rocznik 2010 i młodsi).

To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności, zdobyć cenne doświadczenie i zmierzyć się z innymi szachistami. Turniej oferuje również możliwość uzyskania międzynarodowego rankingu w szachach szybkich.

“Szachy z Kiepurą” to nie tylko rywalizacja, ale także świetna forma spędzenia wolnego czasu i integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy pragną popularyzować szachy jako intelektualną rozrywkę dostępną dla każdego.

Szczegółowe informacje