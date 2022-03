Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu Sosnowiec

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu to mieszcząca się w centrum miasta nowoczesna Zagłębiowska Mediateka (uruchomiona po remoncie w czerwcu 2018) oraz sieć 18 prężnie działających filii, z których każda jest aktywnym centrum kulturalnym swojej dzielnicy. Na co dzień zapewniamy mieszkańcom Sosnowca i okolic bezpłatny dostęp do bogatych, stale uzupełnianych zbiorów (książki, audiobooki, e-booki, gry planszowe i elektroniczne, winyle itp.), rzetelnych informacji i popularnych wydarzeń kulturalnych (spotkania autorskie, projekcje filmowe, koncerty, warsztaty, wystawy itp.).

Nasza oferta kulturalno-edukacyjna planowana i organizowana jest zawsze z myślą o potrzebach i upodobaniach naszych odbiorców. Naszymi sztandarowymi projektami są: Sosnowieckie Dni Literatury, Sosnowiecka Jesień Teatralna oraz angażujące tysiące dzieci spędzających wakacje w mieście akcje letnie.

Pracownicy sosnowieckiej Biblioteki należą do najlepiej wykwalifikowanych i kreatywnych w Polsce. Stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe w ramach różnego typu szkoleń, zajęć warsztatowych oraz – przede wszystkim – podczas codziennej pracy z Czytelnikami. Nasz zgrany zespół tworzą pracownicy z wykształceniem bibliotekarskim, ale także kulturoznawcy, menadżerowie kultury, [...]godzy, ekonomiści, plastycy i pracownicy obsługi technicznej. Wieloletnie doświadczenie w organizowaniu znaczących wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie oraz charakteryzująca nas empatia i ciekawość świata najprawdopodobniej sprawi, że będziesz chciał z nami zostać na dłużej ;)

Przyjdź! Zainspiruj się! ...i zostań z nami!