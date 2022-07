Bajkoterapia i arteterapia z Fabryką Kreatywności

ABC emocji – sobotnie spotkania i animacje dla rodzin.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji letniej „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” – serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i opiekunów, do udziału w sobotnich spotkaniach plenerowych „ABC emocji”. Gośćmi drugiego spotkania będą przedstawiciele Fabryki Kreatywności z Chorzowa, a tematem – bajkoterapia i arteterapia (na podstawie książki „Koza szczęścia” Jolanty Łysakowskiej). Zapraszamy już 23 lipca 2022 o godz. 11.00 do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. W przypadku deszczu – spotkanie odbędzie się wewnątrz budynku Mediateki. Przed i po spotkaniu, do udziału w animacjach, zaprasza Niekawiarnia w Mediatece. Wstęp wolny.

Bajki zawarte w książce Jolanty Łysakowskiej „Koza szczęścia” mają w pełni charakter bajek edukacyjnych i terapeutycznych, szczególnie w zakresie terapii integracji sensorycznej oraz terapii zajęciowej. Są one też doskonałym wstępem do edukacji międzykulturowej (książka stanowi pomost pomiędzy Europą i Afryką).

Podczas spotkania dzieci zapoznają się z książką „Koza szczęścia”, poznają jej Autorkę, a następnie wezmą udział w niezwykle kreatywnych warsztatach arteterapeutycznych rozwjajjących ich wyobraźnię i wrażliwość.

Kilka słów o cyklu spotkań „ABC emocji”

Świat dziecięcej psychiki i uczuć to prawdziwy labirynt, pełen zakrętów, ślepych zaułków i przeszkód, z którymi często trudno poradzić sobie w pojedynkę. Nękająca naszą planetę pandemia koronawirusa i towarzyszące jej ograniczenia – bliskości, kontaktu, przemieszczania, swobody, a także eksperymentalna nauka zdalna odcinająca dzieci od ich nauczycieli, darzonych zaufaniem wychowawców i – przede wszystkim – rówieśników – dodatkowo ten labirynt skomplikowały. Na szczęście nie brakuje psychologów, pisarzy, artystów, wolontariuszy, nauczycieli, którym na sercu leży pomoc dzieciom i ich rodzicom bądź opiekunom. To właśnie we współpracy z nimi opracowany został program sobotnich spotkań plenerowych, podczas których odbędą się bezpłatne i otwarte dla chętnych prezentacje, warsztaty, pogadanki, wykłady i spotkania. Weekendowy i plenerowy charakter spotkań ma na celu stworzenie miłej, wakacyjnej, wręcz sielskiej atmosfery, pomimo niełatwych tematów poruszanych przez prowadzących i zaproszonych gości.

Kolejne sobotnie spotkania

6 sierpnia 2022, godz. 11.00 – Podróż dookoła muzycznego koła – warsztaty muzykoterapeutyczne z EduMuzArte,

20 sierpnia 2022, godz. 11.00 – Gramy emocje – warsztaty parateatralne z elementami dramy prowadzone przez aktorów i edukatorkę z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.

Partnerami akcji są: Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Wydawnictwo Literatura z Łodzi, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Agencja Autorska Autograf z Łodzi, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, Księgarnia Świat Książki w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.