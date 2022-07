Pijany 45-latek rozbił 4 samochody. Jego pasażerowie również byli nietrzeźwi

Sosnowieccy policjanci prowadzili wczoraj czynności na miejscu zdarzenia drogowego na ul. Pustej.

Wczoraj około godziny 18.00 sosnowieccy policjanci wykonywali czynności na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na ulicy Pustej. 45-latek kierujący stracił panowanie nad oplem i uderzył w zaparkowane samochody. Uszkodził cztery z nich. W trakcie badania alkomatem, które przeprowadzono po kolizji, wyszło na jaw, że miał w organizmie ponad 2 promile. Oprócz niego oplem podróżowały jeszcze dwie osoby, które także były nietrzeźwe. Ranny został 45-letni kierowca, który trafił do szpitala. Mężczyzna odpowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia.