Saturator wrócił na "Patelnię"

Sosnowieckie Wodociągi włączają się w walkę z upałami i przynajmniej do 22 lipca będą serwowały wodę z saturatora ustawionego na Placu Stulecia w Sosnowcu, czyli popularnej „Patelni”.

Zapowiadają się wysokie temperatury, dlatego postanowiliśmy dać mieszkańcom szansę na wytchnienie, stąd nasz saturator na Placu Stulecia, z którego będzie można bezpłatnie napić się wody z sokiem lub bez – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Urządzenie będzie dostępne w godzinach od 10.00 do 18.00 przynajmniej do piątku. Jeśli temperatura w kolejnym tygodniu będzie oscylowała wokół 30 st. C, to saturator znów pojawi się na „Patelni”.

Podobnie jak w poprzednich latach w Sosnowcu zainstalowano łuki zamgławiające, czyli urządzenia, które przy niewielkim poborze wody potrafią dać orzeźwiającą mgiełkę. Zamgławiacze pojawiły się na Placu Stulecia, obok MUZY przy ul. Warszawskiej, Górce Środulskiej, a także w parkach: Sieleckim, Kuronia, Polisensorycznym (Harcerskim) i Stawikach. Zamgławiacze uruchamiane są przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza.