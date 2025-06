Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego programu żeglarskiego! Sprawdź szczegóły

W Sosnowcu trwa rekrutacja do programu żeglarskiego! Sprawdź szczegóły / fot. UM Sosnowiec

Trwa rekrutacja do programu żeglarskiego PGE PolSailing. Program skierowany jest do dzieci i rodziców z całej Polski. Zajęcia są bezpłatne, a ich celem jest zaszczepienie wśród dzieci pasji do żeglarstwa.

O programie:

PGE PolSailing rozpoczyna szeroki program edukacyjno-sportowy poświęcony żeglarstwu, skierowany do dzieci i rodziców z całej Polski.

Program ma na celu zachęcenie dzieci do rozpoczęcia fascynującej przygody z żeglarstwem. Udział w zajęciach jest bezpłatny i odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po zakończeniu programu uczestnicy będą mogli kontynuować swoją żeglarską pasję w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.

Cele programu:

Zaszczepienie w dzieciach pasji do żeglarstwa.

Kształtowanie pozytywnych postaw.

Czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego.

Podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na wodzie i dbałości o środowisko.

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Dla kogo są zajęcia?

OPTIMIST: dla dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2015-2018).

MŁODY ŻEGLARZ: dla dzieci w wieku 12-15 lat (roczniki 2010-2013).

Rekrutacja:

Chcesz dołączyć do naszej żeglarskiej przygody? Zapisz się już dziś na stronie: www.polsailing.pl

Operatorem regionalnym programu PGE PolSailing 2025 jest Klub Żeglarski ZAGŁĘBIE w Sosnowcu.