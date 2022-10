Od stycznia mocno wzrośnie opłata za izbę wytrzeźwień w Sosnowcu

Od 2023 zostanie podniesiona opłata za pobyt w samorządowej izbie wytrzeźwień w Sosnowcu. Jak mówią władze placówki, jest to między innymi efekt ostatnich podwyżek energii i innych czynników zewnętrznych.

Podniesienie opłaty za pobyt od stycznia 2023

Izba wytrzeźwień w Sosnowcu to instytucja zdrowotna, która świadczy swoje usługi 24 godziny na dobę. Do tej pory, pobyt w placówce wynosił 280 złotych, jednak od stycznia, stawka ta ma pójść w górę. Za pobyt, nietrzeźwi zapłacą już nie 280, a 330 złotych, a projekt uchwały został rozpatrzony na ostatniej sesji Rady Miasta, 29 września. Przeszedł on całością głosów, podczas sesji nieobecne były 4 osoby. O podwyższeniu stawki pisała już Gazeta Wyborcza. W rozmowie telefonicznej kierownictwo placówki potwierdziło, że nowa stawka zostanie wprowadzona, oraz że podniesienie stawki za pobyt w izbie wytrzeźwień jest reakcją na czynniki zewnętrzne, między innymi podniesienie cen energii.

Izba wytrzeźwień w Sosnowcu

Izba wytrzeźwień w Sosnowcu działa przy ulicy Piotrkowskiej 23. Jest to miejsce, do którego trafiają nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale także miast ościennych: Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Wojkowic, Zawiercia czy nawet Ogrodzieńca. W lutym 2022 Rada Miejska w Zawierciu podjęła uchwałę o przekazaniu 73 tysięcy złotych gminie Sosnowiec na działania profilaktyczne i edukacyjne, związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, co, jak informowały lokalne media, w praktyce miało oznaczać ścisłą współpracę właśnie z sosnowiecką izbą wytrzeźwień. Samorządowa izba wytrzeźwień jest dostosowana także dla osób ze specjalnymi potrzebami, choć jak możemy przeczytać w zarządzeniu z dnia 30 września 2020, nie posiada tłumacza języka migowego.

W Sosnowcu działała również prywatna izba wytrzeźwień

Ewenementem, jeśli chodzi o Sosnowiec, była także prywatna izba wytrzeźwień, która powstała w mieście w 2016 roku. Placówka działała jako część MEDIS Sp. z o.o., firmy, która oferuje swoje usługi także w zakresie długoterminowego leczenia uzależnień. Znajduje się tutaj szpital, oraz odwyk alkoholowy. Jak jednak wynika z informacji, przedstawionych przez placówkę, sama izba wytrzeźwień nie działa już w budynku przy ulicy Moniuszki. Taki stan rzeczy ma miejsce mniej więcej od początku pandemii. Na ten moment klienci mogą skorzystać jedynie z detoksykacji, jednak placówka nie przyjmuje już osób nietrzeźwych „dowożonych” przez osoby trzecie. Na początku istnienia, w placówce mogło nocować jednorazowo 20 osób, izba wytrzeźwień oferowała także pomieszczenia dla VIP-ów.