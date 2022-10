Sosnowiecka policjantka wyróżniona przez władze samorządowe

Podczas sesji Rady Miejskiej Miasta Sosnowca w dniu 29.09.2022 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Szota i Prezydent Arkadiusz Chęciński wyróżnili w szczególny sposób i podziękowali policjantce Komisariatu Policji II w Sosnowcu. Sierż. Sztab. Aleksandra Białek będąc na urlopie w Egipcie, uratowała życie 2-letniej dziewczynki.

Sosnowiecka policjantka uratowała 2-letnią dziewczynkę

Policjant to zawód, który wyostrza uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Ta uwaga nie gaśnie wraz z zakończeniem godzin służby. Właśnie dlatego wypoczywająca na urlopie w Marsa Alam w Egipcie sosnowiecka policjantka z komisariatu II sierż. sztab. Aleksandra Białek szybko zauważyła, że przebywająca w pobliżu niespełna 2-letnia dziewczynka prawdopodobnie czymś się zakrztusiła. Maluch próbował, kaszląc i chrząkając, pozbyć się czegoś, co mu przeszkadzało w nabraniu oddechu. Dziecko, pomimo prób, nie było w stanie oddychać, stopniowo tracąc przytomność. Policjantka szybko zauważyła na leżaku dziewczynki opakowanie po gumach rozpuszczalnych. Odebrała dziecko rodzicom, którzy w panice tylko podrzucali nim do góry, co nie przynosiło absolutnie żadnego efektu. Sprawdziła, czy nie da się wyjąć cukierka z buzi, a następnie odwróciła dziecko do dołu i zaczęła uderzać między jego łopatkami i uciskać jego klatkę piersiową. Widząc, że ciałko dziecka stało się wiotkie, ponieważ mała straciła już przytomność, przystąpiła do reanimacji malucha, przerywając ją raz po raz, wciąż próbując usunąć przeszkodę z dróg oddechowych dziecka.

W tym czasie przerażeni rodzice, nie widząc od razu efektów akcji ratunkowej i nie rozumiejąc dodatkowo języka polskiego ani angielskiego, usiłowali wyrwać jej dziecko. Uniemożliwił im to jednak mąż policjantki. Po którejś z rzędu próbie dziecko wykrztusiło cukierek i zaciągnęło powietrze. Po chwili wróciło do siebie i w ramionach mamy uspokoiło się. Po chwili na miejsce dotarł lekarz, który zbadał 2-latkę i stwierdził, że jej zdrowiu już nic nie zagraża. Mała dziewczynka to obywatelka Czech. Po wszystkim, uśmiechnięta szeroko powiedziała policjantce, że jest jej aniołem i podarowała jej w geście wdzięczności kwiatek i cukierki.

W dniu 29.09.2022 roku podczas sesji Rady Miasta Sosnowca Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Szota i Prezydent Arkadiusz Chęciński w imieniu władz samorządowych w sposób szczególny wyróżnili i podziękowali sosnowieckiej policjantce za uratowanie życia dziecku.