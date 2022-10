Podsumowanie policyjnych działań "NURD"

Policjanci z sosnowieckiej drogówki przeprowadzili w minioną środę kolejne działania "NURD"- niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W ramach działań sprawdzali: czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych lub, czy stosują się do sygnalizacji świetlnej na przejściach w nią wyposażonych. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracali wystarczającej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przyjrzeli się również rowerzystom.

Niechronienie uczestnicy ruchu drogowego

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. W zderzeniu z pojazdem pieszy zazwyczaj znajduje się w trudniejszym, bardziej zagrażającym jego życiu i zdrowiu, położeniu. Od jego rozwagi i ostrożności może w wielu przypadkach zależeć jego życie, a także życie i zdrowie osób przebywających pod jego opieką podczas przechodzenia przez jezdnię (w tym dzieci). W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracali na to, czy piesi przekraczają jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwowali też kierowców, czy zachowują należytą ostrożność w okolicach przejść dla pieszych.