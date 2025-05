Sosnowiec dla zwierząt: finał Zwierzogrania 2025 już w niedzielę!

Rusza I edycja ogólnopolskiego wydarzenia inspirowanego ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Fundacja #teamLitewka, przy wsparciu Miasta Sosnowca zaprasza na finał I edycji ZWIERZOGRANIA – wyjątkowego wydarzenia na rzecz zwierząt, które odbędzie się w niedzielę, 18 maja, na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego w ArcelorMittal Park – Arenie Sosnowiec (plac Zagłębia 1, Sosnowiec). Startujemy o godzinie 14:00, a wspólne świętowanie potrwa do 20:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Wspólnie dla dobra zwierząt w Polsce!

ZWIERZOGRANIE to wielkie, radosne święto wszystkich miłośników zwierząt z całej Polski! Program finału obfituje w liczne atrakcje, wśród których znajdą się m.in.: spotkania z pasjonatami, behawiorystami i specjalistami od żywienia, wzruszające historie miłośników zwierząt i ich pupili, strefy partnerów powiązane tematycznie ze światem zwierząt, wybór zwierzęcego Wolontariusza Roku, tor przeszkód dla psów – doskonała okazja do zabawy i integracji, prezentacja psów do adopcji, zwierzęca wieczorynka dla najmłodszych, próba pobicia rekordu w zbiórce karmy dla potrzebujących zwierząt, strefa chilloutu przed Areną, prezentacja hymnu Zwierzogrania w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zwierzęta będą miały do dyspozycji specjalnie przygotowaną strefę zewnętrzną – tor przeszkód, lodziarnię dla psów, stanowiska z wodą oraz pobliskie tereny zielone przy Górce Środulskiej.

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście, przygotowaliśmy streaming wydarzenia – transmisję będzie można śledzić m.in. na facebookowym profilu Łukasza Litewki – prezesa Fundacji #teamLitewka.

ZWIERZOGRANIE 2025 – Ogólnopolska Orkiestra dla Zwierząt

Zbiórka funduszy w ramach I edycji ZWIERZOGRANIA rozpoczęła się 14 lutego i jak dotąd zebrano ponad milion złotych, co jest niewątpliwym sukcesem. Sama idea wydarzenia inspirowana jest Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

– Nigdy nie byłem zły na świat zwierząt, a na świat ludzi. Tak było za każdym razem gdy widziałem psa na zardzewiałym łańcuchu, „członka rodziny”, który w lato, zamiast na wakacje, wylatywał przez szybę samochodu, niczym niepotrzebny nikomu śmieć. Wobec bezdomnego kota, który dla rozrywki został skopany na ulicy przez ludzi, czy konia, który w podzięce za wieloletnią ciężką pracę, zamiast zielonej polany, jechał w stronę rzeźni. Nigdy naprawdę nie rozumiałem, czemu tak jest i mimo że kocham i szanuję zwierzęta, czułem wielokrotnie bezradność i niesprawiedliwość, że jako ludzie, zgotowaliśmy im taki los. Wiem, że w tym przeświadczeniu nigdy nie byłem sam. Marzę i nie boję się marzyć o świecie, który będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ten świat wymaga jednak ogromnej pracy nas wszystkich, od początku, od podstaw. Poprzez ZWIERZOGRANIE chcemy podjąć walkę z bezdomnością zwierząt w Polsce – razem możemy to zrobić! – mówi Łukasz Litewka, prezes Fundacji #teamLitewka oraz inicjator ogólnopolskiej akcji.

Wydarzenie jest współorganizowane przez miasto Sosnowiec, w którym Fundacja #teamLitewka ma swoją siedzibę.

– Jako miasto Sosnowiec bardzo cieszymy się, że możemy wspierać ZWIERZOGRANIE – inicjatywę, która łączy ludzi w imię dobra zwierząt. Zwierzęta nie mają głosu, ale my możemy mówić za nie. Liczę, że to wydarzenie stanie się nową tradycją na mapie ogólnopolskich wydarzeń prozwierzęcych i będzie się rozwijać z każdą kolejną edycją – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

ZWIERZOBUS – trasa pełna troski o zwierzęta

Celem zbiórki prowadzonej w ramach ZWIERZOGRANIA jest realne przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Środki zgromadzone podczas wydarzenia zostaną przeznaczone m.in. na: wspieranie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz działań profilaktycznych, działania edukacyjne – promocję dobrostanu zwierząt zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, organizację spotkań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach oraz podczas lokalnych wydarzeń w całej Polsce.

Jednym z kluczowych projektów, który powstanie dzięki wsparciu darczyńców, będzie Zwierzobus – mobilne centrum edukacji i pomocy zwierzętom, które będzie edukować zarówno najmłodszych, jak i dorosłych w całym kraju.

Dołącz do ogólnopolskiej zbiórki!

Każdy może włączyć się w pomoc! Prowadzona jest oficjalna zbiórka na rzecz zwierząt poprzez platformę Zrzutka.pl – organizatorzy zapraszamy do wsparcia akcji. Możecie to zrobić w tym miejscu.