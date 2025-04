Głos Kobiet w sztuce, literaturze i filozofii w Sosnowieckim Centrum Sztuki

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprasza na cykl “Głos Kobiet w sztuce, literaturze i filozofii".

Cykl "Głos Kobiet w sztuce, literaturze i filozofii"

Kobiecy punkt widzenia nie był w kulturze europejskiej traktowany na równi z męskim. Wiele wysiłku musiały włożyć pokolenia kobiet, abyśmy dzisiaj odczytywali w pewnym sensie historię na nowo.

Organizatorzy przedstawiają artystki, myślicielki i pisarki, które walczyły o swoją pozycję w męskim świecie, a tym samym torowały miejsce współczesnym naukowczyniom, malarkom, rzeźbiarkom, reżyserkom i wielu innym specjalistkom w dziedzinach zagarniętym w przeszłości przez mężczyzn. Wykształcenie to przywilej, z którego dzisiaj korzystamy, chociaż nadal są miejsca zakazujące dziewczętom zdobywania wiedzy.

W programie

8.04.2025 godz. 17:00

Olga Boznańska – patronka 2025 roku. Nie bez powodu!

Malarstwo Olgi Boznańskiej to nie tylko smutne dziewczynki z kwiatami. Artystka w mistrzowski sposób potrafiła uchwycić osobowość portretowanego, materię i strukturę przedmiotów, chaotyczną bujność przyrody. Miała bezbłędne wyczucie kompozycji, stosowała szeroką paletę barw i niepowtarzalny dukt pędzla. Jeśli dodamy do tego odwagę w poszukiwaniu swojej drogi artystycznej w czasach, gdy krakowska szkoła Sztuk Pięknych nie przyjmowała kobiet, aby mieszkać i tworzyć w Paryżu, siłę, by pracować pomimo utrzymującej się latami depresji – otrzymamy przedsmak opowieści o tej niezwykłej kobiecie.

Małgorzata Malinowska – Klimek, historyczka sztuki

6.05.2025 godz. 17:00

Katarzyna Kobro. Artystka, buntowniczka, matka.

Kobro zdecydowała się studiować sztukę wbrew woli rodziny. W swojej twórczości zdecydowanie zerwała z tradycją. Wyszła za mąż za człowieka drastycznie okaleczonego przez wojnę. Razem pisali nowatorskie teksty o sztuce, propagowali nowoczesność. Należeli do międzynarodowej awangardy artystycznej. Co jej zawdzięczamy?

Małgorzata Malinowska – Klimek, historyczka sztuki

20.05.2025 godz. 17:00

Edyta Stein – pierwsza kobieta filozof w XX wieku.

Postanowiła zostać filozofem, kształtować się w dziedzinie, która dotąd jak żadna inna, była zastrzeżona wyłącznie dla mężczyzn. Weszła w świat wybitnych europejskich intelektualistów i zaskoczyła życiowymi decyzjami.

Monika Pawlas-Polańska, edukatorka filozoficzna

3.06.2025 godz. 17:00

Rosi Braidotti: „Poszanowanie dla różnorodności”

Filozofka feministyczna. Wiodąca teoretyczka posthumanizmu. Krytyczka antropocentryzmu. W swoich pracach nakreśla wizję życia „po-człowieku”. Prowadzi badania na temat wpływu przemian technologicznych na współczesne społeczeństwa, w których łączy filozofię z naukami przyrodniczymi, technologią i ekologią.

Adriana Zimnowoda, historyczka sztuki, dr filozofii

17.06.2025 godz. 17:00

Irena Krzywicka (1899-1994) – barwne życie „gorszycielki”.

Polska pisarka żydowskiego pochodzenia, autorka reportaży społeczno-obyczajowych, publicystka, tłumaczka, orędowniczka emancypacji kobiet i równości społecznej. Jedna z najbarwniejszych postaci międzywojennej Warszawy, przyjaciółka Skamandrytów, kochanka Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Monika Kempara, historyk.