Nauczyciele CKZiU zdobywają nowe kompetencje dzięki Projektowi Erasmus

W ramach projektu akredytowanego mobilności Erasmus+ Edukacja Szkolna, nauczyciele CKZiU, ul Kilińskiego 25 biorą udział w intensywnych szkoleniach za granicą.

Nauczyciele z Sosnowca mogą się rozwijać!

Nauczyciele rozwijają umiejętności językowe niezbędne w pracy w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku szkolnym, metodyczne – poznają nowoczesne techniki nauczania i aktywizujące metody pracy, psychologiczne – z zakresu wsparcia uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cyfrowe i technologiczne – uczą się, jak skutecznie wykorzystywać nowe technologie w edukacji.

Projekt Erasmus+

Szkolenia odbywają się na Malcie, w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Każde z tych doświadczeń to nie tylko rozwój zawodowy, ale również wymiana kulturowa i inspirujące spotkania z nauczycielami z całej Europy. Dodatkowo we Włoszech pedagodzy mają możliwość obserwowania pracy swoich włoskich kolegów, poznając na żywo dobre praktyki i rozwiązania stosowane w tamtejszych szkołach.